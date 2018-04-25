Илья Ваткин приоткроет свою душу

10 января в 19.00 на сцене самого уютного и комфортабельного камерного зала White Piano Hall в сердце Старого города нашей столицы состоится необычный, вернее, непривычный концерт.

«Песни своего дворика», а именно так называется программа, исполнит для всех желающих известный шансонье, руководитель группы «Купе» маэстро Илья Ваткин! В чем необычность именно этого концерта? А в том, что Илья отложит в сторону достаточно ему опостылевший имидж исполнителя песен «криминально-псевдоромантических» и с огромной радостью исполнит песни, которые оставили свой след в его душе еще с молодости!

Под гитару, а также в сопровождении лучших джазовых музыкантов Илья Ваткин исполнит песни А. Галича и Ю. Визбора, К. Никольского и Б. Гребенщикова, А. Макаревича и А. Вертинского, песни из репертуара Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Марка Бернеса.

Задуманы изящные свето- и сценография, обещан потрясающий звук — специально из Кутаиси для этого концерта прилетает на два дня многолетний главный оператор Лаймы Вайкуле Ричардас Балтуонис; до и после концерта будет возможность приобрести уникальные CD с творчеством Ильи Ваткина и на каждом получить именной автограф!