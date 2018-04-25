Против вируса и нечистой силы

Его не любят нечистая сила, англичане и вирусы. Однако чеснок весьма важная персона в кухне многих стран и очень полезен для здоровья.

Испокон веков в разных странах считалось, что чеснок отпугивает нечистую силу. В Древнем Китае были уверены, что он вместе с сокрушительным шумом способен разогнать злых духов, и традиционно не обходились без этого «смрадного» растения во время погребальной церемонии. В Англии образца XVII века каждый школьник знал, что даже сам черт с горы испугается чеснока, а бусы из него отгоняют демонов и вампиров. Как писала известная британская повариха, автор многих кулинарных книг, в этой стране запах растения считался оскорбительным. Англичане вообще очень консервативны в еде. Они не приемлют экзотические блюда, а к чесноку испытывают пренебрежение. Зато у древних римлян, египтян и греков чеснок был в почете. Им приправляли блюда из дичи и рыбы, делали из него соусы и салаты, а также добавляли в гарниры. У Гомера в «Илиаде» и Ахилл, и Агамемнон, и хитроумный Одиссей ели чеснок — считалось, что он придает силы.

Завоевав Европу, римляне приучили ее к чесноку. Особенно прочно он обосновался на побережье Средиземного моря, где рос в изобилии. С тех пор чеснок стал особо важной персоной в итальянской и французской кухне. Во Франции есть столица чеснока — город Сен-Клер в Гаскони. С июля по январь по четвергам здесь раскидывается необычная ярмарка. На ней продают лишь один товар — чеснок, зато огромное количество его сортов и видов. Но лучшим считается местный. В августе в городе проходит праздник чеснока. На нем можно не только посмотреть представления, но и послушать лекции об истории растения и традициях его разведения.

Люди уже в Средние века знали о лечебных свойствах чеснока. Тогда его использовали в качестве лекарственного средства от желудочных заболеваний. И современные медики признают заслуги чеснока. Он положительно влияет на работу главного органа человека — сердца. Все дело в особом веществе — аллицине, который содержится в чесноке и, собственно, является виновником того самого въедливого неприятного запаха. Благодаря этому компоненту у человека уменьшается напряжение стенок кровеносных сосудов и начинается активный кровоток, а это, в свою очередь, ведет к падению кровяного давления, способствует увеличению количества кислорода в жизненно важных органах и таким образом снижает нагрузку на сердце.