Против вируса и нечистой силы

Его не любят нечистая сила, англичане и вирусы. Однако чеснок весьма важная персона в кухне многих стран и очень полезен для здоровья.
Испокон веков в разных странах считалось, что чеснок отпугивает нечистую силу. В Древнем Китае были уверены, что он вместе с сокрушительным шумом способен разогнать злых духов, и традиционно не обходились без этого «смрадного» растения во время погребальной церемонии. В Англии образца XVII века каждый школьник знал, что даже сам черт с горы испугается чеснока, а бусы из него отгоняют демонов и вампиров. Как писала известная британская повариха, автор многих кулинарных книг, в этой стране запах растения считался оскорбительным. Англичане вообще очень консервативны в еде. Они не приемлют экзотические блюда, а к чесноку испытывают пренебрежение. Зато у древних римлян, египтян и греков чеснок был в почете. Им приправляли блюда из дичи и рыбы, делали из него соусы и салаты, а также добавляли в гарниры. У Гомера в «Илиаде» и Ахилл, и Агамемнон, и хитроумный Одиссей ели чеснок — считалось, что он придает силы.
Завоевав Европу, римляне приучили ее к чесноку. Особенно прочно он обосновался на побережье Средиземного моря, где рос в изобилии. С тех пор чеснок стал особо важной персоной в итальянской и французской кухне. Во Франции есть столица чеснока — город Сен-Клер в Гаскони. С июля по январь по четвергам здесь раскидывается необычная ярмарка. На ней продают лишь один товар — чеснок, зато огромное количество его сортов и видов. Но лучшим считается местный. В августе в городе проходит праздник чеснока. На нем можно не только посмотреть представления, но и послушать лекции об истории растения и традициях его разведения.
Люди уже в Средние века знали о лечебных свойствах чеснока. Тогда его использовали в качестве лекарственного средства от желудочных заболеваний. И современные медики признают заслуги чеснока. Он положительно влияет на работу главного органа человека — сердца. Все дело в особом веществе — аллицине, который содержится в чесноке и, собственно, является виновником того самого въедливого неприятного запаха. Благодаря этому компоненту у человека уменьшается напряжение стенок кровеносных сосудов и начинается активный кровоток, а это, в свою очередь, ведет к падению кровяного давления, способствует увеличению количества кислорода в жизненно важных органах и таким образом снижает нагрузку на сердце.
В общем, каждая уважающая себя хозяйка должна иметь в закромах чеснок. Помните, что не стоит хранить его вместе с овощами. Они повышают влажность в помещении, а чеснок любит сухость.
Чеснок печеный
Чеснок — 6 головок, тимьян сушеный — 0,5 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л., соль, перец черный молотый.
У чеснока удалить верхнюю шелуху и срезать макушки так, чтобы у зубчиков были сняты «крышечки». Положить в форму для запекания. Посолить, поперчить, посыпать тимьяном, полить оливковым маслом. Накрыть форму фольгой и отправить в разогретую до 200 °С духовку на час (до золотистого цвета). Дать остыть, вынуть из шелухи. В запеченном виде чеснок может использоваться для приготовления птицы, входить в состав салатных заправок и супов-пюре.
Киш с карамелизованным чесноком
Чеснок — 10 головок, мука пшеничная — 250 г, масло сливочное — 200 г, яйца — 5 шт., сыр козий — 200 г, сметана — 300 г, уксус винный — 2 ст. л., сахар — 4 ст. л., тимьян, розмарин, масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец черный молотый.
Замесить тесто из муки, яиц (2 шт.) и сливочного масла (150 г). Завернуть в пленку и охладить. Чеснок очистить, залить водой, довести до кипения и варить 7 минут. Размягчившиеся зубчики выложить на салфетку, затем обжарить 1 минуту на смеси оливкового и сливочного (40 г) масел с тимьяном и розмарином. Добавить уксус, сахар, воду (500 мл). Карамелизовать чеснок 10 минут. Смешать сметану с яйцами (3 шт.), посолить, поперчить и взбить. Тесто выложить в смазанную маслом (10 г) форму, выпекать 15 минут при 200 °С. Дать коржу остыть, выложить на него чеснок с травами и нарезанный на небольшие куски козий сыр, залить яично-сметанной смесью. Запекать еще 15 минут при 200 °С.
Чесночный крем-суп
Чеснок — 30 зубчиков, бульон овощной (или куриный) — 1,5 л, яйца — 5 шт., масло растительное, масло оливковое, соль, перец черный молотый.
Чеснок очистить. В кастрюле разогреть растительное масло (1 ст. л.) и обжаривать в нем чеснок 20 минут. Влить бульон, посолить, поперчить, довести до кипения и варить еще 10 минут. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с оливковым маслом (50 мл). Снять с огня чеснок, измельчить содержимое в блендере. По одной ложке, взбивая венчиком, добавить стакан супа в желтковую массу. Все так же взбивая, влить в кастрюлю разбавленные супом желтки. Поставить на слабый огонь и при постоянном помешивании прогреть до легкого загустения, но не дать закипеть. Разлить по тарелкам.
Рататуй
Чеснок — 5 зубчиков, баклажаны — 2 шт., кабачки — 2 шт., помидоры — 3 шт., перец красный — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., шампиньоны — 50 г, сок томатный — 200 мл, помидоры — 1 шт., базилик, майоран, тимьян, масло оливковое, соль, перец черный молотый.
Нарезанные кубиками баклажаны, кабачки, перец, шампиньоны, лук, помидоры и порубленный чеснок обжарить на оливковом масле до мягкости. Затем переложить все в сотейник, посолить, поперчить, добавить травы, залить томатным соком и тушить на слабом огне 15 минут. Рататуй можно подавать с бородинским хлебом в холодном или горячем виде.
Чесночный багет
Чеснок — 3 зубчика, багет — 1 шт., масло сливочное — 3 ст. л., базилик, петрушка, соль.
Масло размягчить. По всей длине багета сделать глубокий продольный разрез. Чеснок очистить и порубить вместе с листьями базилика и петрушки. Соединить с размягченным сливочным маслом. Посолить. Смазать приготовленной смесью разрез, завернуть багет в фольгу и отправить в разогретую до 200 °С духовку на 10 минут. Чтобы багет получился хрустящим, за 5 минут до выключения духовки нужно снять фольгу. Нарезать.
Буженина
Чеснок — 7 зубчиков, свиная лопатка без косточки (или антрекот) — 1 шт., сало свиное, морковь — 1 шт., лист лавровый — 3 шт., соль, перец черный горошком.
Мясо промыть, вытереть. Сделать в нем небольшие надрезы и нашпиговать измельченным чесноком. Посолить. Если свинина суховата, нашпиговать еще и кусочками сала. На дно толстостенной кастрюли положить тонко нарезанное сало, по краю разложить порезанную морковь, горошины перца, лавровый лист, сверху — мясо и накрыть крышкой. Поставить в духовку, разогретую до самой высокой температуры. Через 10-15 минут огонь уменьшить до 160 °С и готовить мясо 2,5 часа. Затем крышку приоткрыть и нагреть духовку до 180 °С. Готовить еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Сливочный соус с чесноком
Чеснок — 2 зубчика, огурцы — 4 шт., перец красный — 2 шт., морковь — 1 шт., сыр сливочный — 120 г, сметана 30 %-ная — 3 ст. л., майонез — 2 ст. л., соль, перец черный молотый.
Огурец натереть на крупной терке и отжать сок. Смешать жмых со сливочным сыром, сметаной, майонезом и порубленным чесноком. Посолить, поперчить. Количество чеснока в соусе можно регулировать по вкусу. Оставшиеся огурцы, красный перец и морковь нарезать брусочками. Подавать к соусу.
Помидоры, фаршированные чесноком
Чеснок — 3 зубчика, помидоры — 4 шт., яйца — 1 шт., сыр твердый — 100 г, майонез.
Помидоры промыть, просушить. Срезать шляпки (не выбрасывать) и с помощью чайной ложки вынуть мякоть. Яйцо сварить вкрутую, натереть и перемешать с измельченным сыром. Чеснок мелко порубить. Соединить чеснок, сыр, яйцо. Заправить по вкусу майонезом (можно сметаной). Подготовленные помидоры нафаршировать чесночно-сырной смесью, накрыть срезанной шляпкой. Охлаждать 20 минут и подавать.
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