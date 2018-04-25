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TOP,Новости,Экология и климат

Министр: глава Grigeo цинично врет, ущерб может достигать 60 млн евро

  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литовский министр окружающей среды Кестутис Мажейка утверждает, что глава компании Grigeo Гинтаутас Пагонис, говоря о причинах загрязняющих выбросов «цинично врет», а ущерб может достигать и 60 млн евро. 

«Очень цинично врет», – сказал BNS К. Мажейка, отвечая на вопрос о комментариях главы Grigeo.

Он также сказал, что в данный момент предприятие остановило сброс неочищенных вод, за этим ведется наблюдение и первые результаты министр получит в среду вечером. 

«По моим данным, это загрязнение уже остановлено. Предприятие не использует свои очистные сооружения, это сделано», – сказал министр.

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По словам К. Мажейки, ущерб природе в связи с попаданием неочищенных стоков в Куршский залив может достигать 60 млн евро. 

«Если оценивать по законам, то срок давности составляет пять лет, то за эти пять лет можно подсчитать ущерб. Если за год 12-13 млн евро, судя по тем количествам, что были, то ущерб может достигать 60 млн евро», – пояснил министр.

По его словам, по закону ущерб может подсчитываться только за пятилетний период. 

«Я не знаю, сколько они загрязняли, это выяснит прокуратура. Но я, по первичным данным, располагаю такой информацией. Я выступаю за формулу: сколько загрязнил, столько и плати», – подчеркнул К. Мажейка.

Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности. В среду компания сообщила, что ситуация не окажет значительного влияния на деятельность группы и ее результаты.

Он сказал это после того, как клайпедские прокуроры объявили о начале расследования в связи со сбросами сточных вод в портовом городе. Есть подозрения, что за это может нести ответственность действующая здесь компания Grigeo Klaipeda.

По словам прокуроров, урон окружающей среде может составлять «десятки миллионов» евро.

Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По их мнению, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго. 

После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже. 

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