Испания уже готовится к третьей волне коронавируса

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Испании уже пора готовиться к третьей волне коронавируса, предупредила вирусолог Маргарита дель Валь, входящая в Высший совет по научным исследованиям (CSIC).

По её прогнозам, третья волна будет сильнее второй. При этом, по её словам, на севере Европы третья волна уже началась. Что касается Испании, то «сначала она начнётся там, где холоднее», отмечает вирусолог. Погода портится, люди меньше проводят времени на свежем воздухе и больше — в закрытых помещениях. Меньше проветривают. Всё это способствует быстрому распространению вируса.

Тем временем Испания ещё не справилась со второй волной коронавируса. Как рассказал представитель Минздрава Фернандо Симон, «пока ни одна автономия, ни один регион не снизили заболеваемость до 50-60 случаев на 100 тысяч человек». Сейчас крайне важно сдержать вторую волну, чтобы успешно противостоять третьей, считает он. С ним согласна и Маргарита дель Валь: «Нам нужно более убедительно побороть вторую волну, чтобы бороться с самой опасной волной, осенне-зимней».