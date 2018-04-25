Испания вводит «налог на Google»

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Совет министров Испании одобрил законопроект, который предусматривает введение налогообложения в отношении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.

Об этом сообщила на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро.

Речь идет о так называемом налоге на Google. Также кабмин одобрил проект закона о налоге на финансовые операции. Теперь обе инициативы будут переданы на рассмотрение парламента страны. «Совет министров одобрил законопроект… о так называемом налоге Тобина и законопроект о налоге на определенные цифровые услуги [«налог на Google»]», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.

«У нас не может быть современного государства всеобщего благосостояния с устаревшей налоговой системой, — отметила она. — Это правительство осуществит преобразование цифрового налога без повышения налогов для среднего класса или для малого и среднего бизнеса». Ожидается, что «налог на Google» затронет прибыль интернет-гигантов и составит 3%.