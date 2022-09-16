Испытание энергодефицитом

«Президент убежден, что не следует разбрасываться деньгами налево и направо, но государство способно компенсировать возросшие цены на энергоресурсы как для населения, так и для бизнеса», — заявил в интервью радиостанции LRT главный советник президента Повилас Мачюлис.

«В этом случае мы не можем оставить бизнес в стороне», — подчеркнул советник президента.

«Помощь бизнесу только на первый взгляд является пустой тратой денег, но примеры предыдущих кризисов 2009 и 2020 годов показывают, что инвестиции в бизнес в долгосрочной перспективе оправдываются, поэтому это правительство должно идти по пути поощрения, а не экономии во время текущего энергетического кризиса», — добавил П. Мачюлис.

В Литве останавливают производство некоторые предприятия, потребляющие много энергии, например, завод азотных удобрений Achema в Йонаве и другие, о крахе бизнеса заговорили птицефабрики. Литовский производитель фосфорных удобрений Lifosa, который возобновил работу в августе после перерыва в несколько месяцев, снова приостанавливает свою деятельность, сообщает портал 15min.lt. В письме руководителя компании, копию которого получил 15min.lt, написано, что такое решение было принято из-за нехватки аммиака, одного из основных видов сырья. До кризиса в Lifosa работали более 900 человек.

Газоснабжение: по принципу солидарности

На минувшей неделе правительство одобрило подписанное весной соглашение между Литвой и Латвией о взаимных поставках газа потребителям в случае возникновения экстремальной ситуации, когда подача газа прерывается или нарушается иным образом.

В документе, подписанном 10 марта министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом и тогдашним министром экономики Латвии Янисом Витенбергсом, были согласованы необходимые технические, юридические и финансовые меры для обеспечения поставок газа потребителям.

«Сторона, применяющая меры солидарности, должна обеспечить солидарность в максимально возможной степени и как можно дольше за счет рыночных мер, направленных на помощь запрашивающей стороне в обеспечении недостающего количества газа для ее солидарно защищаемых потребителей», — говорится в документе.

Постановление Европейского парламента и Совета Европейского союза от 2017 года о мерах безопасности газоснабжения предусматривает обязательство государств-членов согласовывать такие меры.

Энергосбережение

Ожидается, что план энергосбережения, подготовленный Министерством энергетики Литвы, позволит сэкономить в течение двух лет 800 млн евро и 20% энергии, отметил министр Дайнюс Крейвис. В государственном секторе ожидается экономия в размере 100 млн евро, в бизнесе — 300 млн евро, а в сегменте населения – 400 млн евро. «В плане мы ставим амбициозные цели — сэкономить за пару лет энергоресурсов на 800 млн евро», — сказал министр энергетики на совещании правительства. По его словам, план будет обязательным для госсектора и рекомендованным для бизнеса и населения. По словам вице-министра Инги Жилене, большая часть энергии потребляется в зданиях и на транспорте, поэтому меры направлены именно на эти сектора. В плане не осталось предложения Минэнерго ограничить разрешенную скорость на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца. По данным Дирекции автомобильных дорог Литвы, среднегодовая скорость на автомагистралях и так составляет 110 километров в час.

Как мы уже сообщали, в плане предлагается госучреждениям снизить температуру в помещениях до 19 градусов зимой, а летом повысить до 27 градусов, отключить горячую воду, уменьшать освещение или выключать его с полуночи до 6 часов утра, снизить температуру в помещении на 1-2 градуса в отопительный сезон, отключать горячую воду. Кроме того, предлагается разрешить работникам тех бюджетных ведомств, госучреждений и предприятий, которые уже используют удаленную работу, работать удаленно по пятницам и понедельникам – таким образом можно будет снизить температуру отопления в помещениях до 17 градусов четыре дня подряд.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что для снижения цен на центральное отопление правительство облегчило поставщикам услуги процесс закупки и использования обессеренного мазута и биотоплива. По его словам, сейчас для отопления мазут могут использовать в Шяуляй, Клайпеде и Панявежисе, но пока этих действий в планах нет. Он напомнил, что решение об использовании мазута принял Вильнюс.

Жители уже экономят как могут

Между тем жители разных городов Литвы сказали журналистам LNK, что им не нужны призывы властей к экономии, они и без этого экономят. По их словам, такие меры придумали те, кто ранее не экономил.

Сто человек собрались на минувшей неделе в четверг у Дома правительства, чтобы призвать кабмин принять реальные решения для борьбы с ростом цен на энергоносители.

Акцию протеста провела Национальная ассоциация за отмену цен на электроэнергию, либерализацию рынка электроэнергии, митинг возглавил зампредседателя Витаутас Синица, кандидат на пост мэра Вильнюса. Он заявил агентству BNS, что «позиция, будто бы только Путин определил цены на электроэнергию и что на национальном уровне ничего нельзя сделать, ошибочна».

«Цены также определяются правилами Европейского союза, и мы должны попытаться изменить их. Поскольку решения Сообщества всегда принимаются медленно, страны могут решать этот вопрос другими способами, на национальном уровне, что многие страны и делают», — сказал организатор митинга. И подчеркнул, что компенсации проблемы не решают.

«Например, Португалия, Испания добились исключения из правил ЕС и отвязали цену на электроэнергию от цены на газ. Какой путь выбрать, зависит от специфики страны», — сказал политик.

Средняя цена централизованно поставляемого тепла в Литве в сентябре достигает 11,02 цента (без НДС) за киловатт-час, что на 33,6 % больше, чем в августе, и в 2,4 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Среди пяти крупных городов в сентябре меньше всего платят за отопление жители Каунаса, больше всего — жители Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ