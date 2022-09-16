Опасения жителей Евросоюза

Несмотря на снижение поддержки, Литва остается одной из стран, наиболее удовлетворенных реакцией властей, – средний показатель по Сообществу составляет 55%. Датчане, ирландцы, мальтийцы, португальцы, финны и шведы удовлетворены в большей степени, чем литовцы.

Между тем удовлетворенность реакцией ЕС ниже, чем в среднем по Сообществу, которая составляет 57%.

Поддерживают снижение энергетической зависимости

Поддержка Украины как жителями Литвы, так и вообще европейцами остается высокой — абсолютное большинство поддерживает гуманитарную помощь (93% и 92%) и прием беженцев (по 90%).

Экономические санкции поддерживают 79% литовцев и 78% европейцев, но чуть меньше, чем зимой, а поставки оружия – соответственно, 83% и 68%.

Отношение как литовцев, так и Сообщества в целом к ​​энергетической независимости остается практически неизменным – 87% и 86%, соответственно, считают, что от российских энергоресурсов нужно как можно скорее отказаться.

На вопрос, каких последствий войны они больше всего боятся, жители Литвы чаще всего называли угрозу ядерного конфликта и распространение войны как в своей стране, так и в Европе.

Между тем европейцы вообще больше всего опасаются роста цен, инфляции, экономического кризиса и возможного распространения войны в Европе.

Положительная оценка ЕС

Опрос Евробарометра показывает, что почти три четверти литовцев и две трети европейцев с оптимизмом смотрят в будущее ЕС. Несмотря на войну в Украине, таких людей стало больше по сравнению с результатами аналогичного опроса зимой.

Среди европейцев положительная оценка Сообщества в настоящее время составляет 47% и является максимальным с осени 2009 года.

Сообщество положительно оценивают 59% жителей Литвы – на 10 проц. пунктов больше, чем зимой.

Опрос Евробарометра проводился с 17 июня по 17 июля, респонденты опрашивались в прямом эфире и онлайн. Было опрошено 26 468 человек в 27 странах — членах ЕС.

Информация «ЛК», BNS