Меры по повышению доходов жителей

«Надо определиться, какой дефицит бюджета мы можем позволить себе на сегодняшний день, не ставя под угрозу финансовую стабильность государства», – заметил он.

Напомним, что президент, продолжая традицию выездных рабочих дней в регионы страны, в понедельник работал со своей командой в Клайпедском крае. На встрече глава страны обсудил и влияние инфляции на самоуправление, его финансовую самостоятельность, вопросы подорожания энергетических ресурсов и другие актуальные вопросы.

Помощь населению и бизнесу

По словам президента, для компенсации возросших цен на энергоносители можно было бы оказать поддержку бизнесу за счет льготных кредитов, отсрочек по уплате налогов и различных субсидий для малого бизнеса – их также можно было бы предоставлять с учетом потребления энергетических ресурсов. Кроме того, по его словам, необходимо оценить и субсидирование цен на электроэнергию для бизнеса.

Совокупная поддержка населения и бизнеса может составить 4,5% внутреннего валового продукта (ВВП) – примерно по 2,3%. По расчетам BNS и исходя из прогноза роста ВВП Минфина на следующий год (в действительных ценах), эта сумма может составить почти 3,2 млрд евро.

«Если в 2020 году наша совокупная поддержка была выше 7% ВВП, я думаю, что и в этом случае можно было бы говорить об общей консолидированной поддержке как бытовых потребителей, так и бизнеса, которая могла бы составить 4,5%», – сказал журналистам в Клайпеде Г. Науседа.

«Если 2,3% ВВП (по расчетам BNS – около 1,6 млрд евро) составит поддержка бытовых потребителей, я думаю, что такой же процент помощи можно было бы применить и к нашим хозяйствующим субъектам. Это позволило бы нам, полагаю, пережить этот период, который должен быть посвящен укреплению и строительству государства, а не демонстрациям и забастовкам», – добавил он.

По словам главы страны, в настоящее время не хватает финансовых инструментов, которые можно было бы предложить бизнесу. Он упомянул, что речь идет о других мерах, так называемой кредитной части Фонда оживления и развития, субсидиях для малого бизнеса и индивидуальной деятельности, субсидиях для энергоуязвимых предприятий, на время простоя, о поддержке путем отсрочки налогов.

«По крайней мере, на начальном этапе мы должны оценить все возможности, не исключая субсидирование цены на электроэнергию для бизнеса, хотя это, безусловно, будет очень дорогая вещь, которая станет тяжелым бременем для государственного бюджета», – сказал президент.

Повышение зарплат политикам – аморально

Гитанас Науседа считает необходимой реформу госслужбы, но называет аморальными предложения о повышении зарплат политикам.

«Сама реформа необходима, госслужба, весь сектор требуют большего внимания, потому что, с одной стороны, мы жалуемся на качество госуслуг, с другой — видим, что из сектора уходят перспективные, хорошие работники, и часто безвозвратно», – сказал президент журналистам в Клайпеде.

Он также заявил, что при рассмотрении реформы должны быть предусмотрены гарантии, чтобы большая свобода менеджеров в принятии решений о вознаграждении и формировании команды не стала возможностью для злоупотреблений, но скептически относится к предложениям о повышении зарплат политикам со следующего срока полномочий.

«Для меня совершенно неприемлемо, что из всего этого пакета реформ мы видим только лица политиков, обеспокоенные лишь тем, как повысить себе зарплату. Это совершенно аморальная ситуация, учитывая то, с какими проблемами сегодня столкнулись наши люди, как они считают свои деньги, как им придется выживать в ближайшие месяцы, а некоторые политики позволяют себе рассуждать, что на зарплату депутата Сейма невозможно прожить», – сказал президент.

«Придется выжить, если вы не умеете считать иначе. Мы все должны считать и экономить, и эта экономия – не только финансовые ресурсы, но и энергосбережение, и мы все должны делать это сегодня», – сказал Г. Науседа.

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает коренным образом реорганизовать госслужбу, заодно изменив начисление заработной платы, причем изменения принесут существенно более высокие зарплаты политикам с новым мандатом. Они будут не у действующих, а у новоизбранных политиков после выборов 2024 года.

По нынешним расчетам, официальная зарплата президента до вычета налогов на данный момент составляет 9,9 тыс. евро, а после выборов 2024 года она вырастет до 10,2 тыс. евро.

Зарплата спикера Сейма с нынешних 4,6 тыс. евро до налогов вырастет до 8,6 тыс., а рядового члена Сейма — с 3,5 тыс. евро до 6,3 тыс. евро, премьера – с 4,6 тыс. евро до 8,6 тыс. евро, министра – с 4,3 тыс. до 7,7 тыс. евро.

Однако политики больше не будут получать надбавки за выслугу лет, которые составляют 1% заработной платы за каждый год службы Литовскому государству, размер надбавки не может превышать 30% должностной зарплаты.

В пояснительной записке проекта отмечается, что изменения унифицируют заработную плату премьер-министра, спикера Сейма, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда Литвы, частично адаптируя эстонскую модель.

Зарплата президента по-прежнему будет выше, учитывая, что глава государства избирается прямым голосованием.