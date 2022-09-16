Энергетический кризис: меры поддержки

В последний отопительный сезон 9%-ную льготную ставку НДС компенсировало государство, так как решение было принято позже, чем было включено отопление, таким образом, жители не платили НДС на отопление. По словам Г. Скайсте, нулевая ставка НДС предлагается с учетом тенденций и фьючерсных сделок, по которым видно, что цены на энергоносители еще какое-то время будут оставаться высокими.

Министр полагает, что из-за льготы госбюджет в отопительный сезон 2020-2023 годов потеряет 54 млн евро, а в 2023-2024 годах – еще 57 млн евро, однако более конкретная сумма будет зависеть от цен на отопление.

На пресс-конференции Г. Скайсте заверила, что новые налоги в следующем году власти вводить не планируют.

Расширен круг получателей компенсаций

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что будет расширен круг людей, которые смогут получать компенсации за отопление. «Хочу подчеркнуть, что механизм компенсаций за отопление такой, что он защищает доходы жителей Литвы, чтобы они не платили за отопление больше 10% доходов после вычета поддерживаемого государством минимума на человека или домашнее хозяйство. Этот размер составляет 147 евро (в прошлом году был 128 евро), поэтому круг получателей компенсаций расширится. Независимо от того, какой будет цена на отопление в ближайший сезон, этот механизм защитит большую часть жителей и их доходы, чтобы у них остались деньги и после оплаты счетов», – сказала министр.

По ее словам, сейчас согласовывают все моменты, хотят сделать так, чтобы человеку не пришлось несколько раз за сезон обращаться за компенсацией — компенсации будут назначать на весь сезон. “Помощь работающим будут выделять сразу на весь сезон. Появляется и установка, что обращаться за компенсацией можно в любое время — не обязательно в начале сезона, можно и за месяц до его начала. Значит, подавать документы можно с середины сентября», — сказала М. Навицкене, заметив, что на компенсацию смогут претендовать и граждане со средними зарплатами.

Жители могут получать компенсацию за отопление независимо от того, как они отапливают свое жилье. Политик утверждает, что при отоплении дома твердым топливом компенсация рассчитывается согласно норме площади, расходу вида топлива на квадратный метр и цене твердого топлива, утвержденной муниципалитетом. «В каждом самоуправлении процесс или ставка могут немного отличаться, но все обращающиеся должны знать, что они могут иметь право на компенсацию, и это самый важный шаг для получения этой компенсации», — отметила М. Навицкене.

Подсчитано, что за весь прошлый отопительный сезон уникальных получателей компенсаций за отопление было около 243 тысяч. Если в Литве 1,2 млн домохозяйств, этот процент совсем не низкий. В этом году круг получателей может расшириться еще на 20-30 процентов.

На грани энергетической нищеты

Оппозиция критикует принимаемые меры. Так, член сеймовской фракции Демократического союза «Во имя Литвы» Альгирдас Буткявичюс утверждает, что энергетический кризис толкает людей к нищете, а бездействие и некомпетентность правительства — к отчаянию. По его словам, из-за кризиса, увеличивающего расходы населения, роста цен на электроэнергию и газ и приближающегося зимнего сезона правительство должно принять срочные меры, чтобы наиболее незащищенные слои населения не оказались в безвыходном положении.

По словам парламентария, сегодняшняя ситуация в энергетике требует государственного регулирования, а в Литве пока нет даже антикризисного плана.

«Пандемия и война в Украине побудили страны — члены Евросоюза искать возможности для оказания финансовой помощи предприятиям и гражданам своих стран. Франция, Германия и другие страны Европейского союза принимают конкретные меры, чтобы контролировать энергетический кризис и смягчить его последствия для предприятий и жителей. Правительству Литвы следует воспользоваться опытом других стран и срочно представить свои меры по борьбе с энергетическим кризисом», — говорит заместитель председателя Комитета Сейма по бюджету и финансам А. Буткявичюс.

Он отмечает, что энергетический кризис не закончится в ближайшее время, самые большие вызовы еще впереди, поэтому правительству необходимо предоставить пакет финансовой поддержки на этот зимний сезон, выплачивая разовые выплаты домохозяйствам, людям, испытывающим финансовые затруднения, пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми — дополнительные единовременные выплаты на каждого ребенка.

«Энергетический кризис уничтожает бизнес. Цены на сырье одинаково дорожали на всей территории Сообщества. В некоторых странах субсидируемые цены на электроэнергию искажают общий рынок ЕС и снижают конкурентоспособность литовских производителей, не получающих субсидии», — продолжает А. Буткявичюс.

По мнению члена Сейма, правительство должно в ближайшее время принять решения, позволяющие литовским предприятиям получить льготные кредиты, гарантии и субсидии. По словам А. Буткявичюса, план правительства по управлению энергетическим кризисом должен предусматривать регулирование цен на энергию путем объявления чрезвычайных мер, направленных на сдерживание роста регулируемого тарифа на электроэнергию. Кроме того, по мнению депутата Сейма, после оценки средней розничной цены топлива в странах еврозоны необходимо определить потолок цен реализуемого топлива в розничной торговле.

Экс-министр социальной защиты и труда предлагает ввести экстремальную ситуацию в связи с энергетическим кризисом, что позволило бы более оперативно решать неотложные проблемы, использовать средства государственного резерва.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ