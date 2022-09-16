Реформы в сфере образования

«Сами представители сферы образования все громче заявляют, что задуманное министерством не поможет привлечь в школы новых преподавателей. Все это не будет способствовать стремлению сделать образование доступным для всех людей независимо от места жительства и материального положения. Уже сегодня в стране не хватает почти 600 учителей, а через год, как заявлено, эта цифра вырастет до 3 тысяч. Неслучайно во время встреч представителей профсоюза учителей с министром последнюю сопровождают криками сильного недовольства», — сказала В. Блинкявичюте.

По мнению председателя Социал-демократической партии Литвы, «правящие и представители просвещения должны реально договориться хотя бы об одной общей цели и целенаправленно к ней идти». Директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс также призывает министерство прекратить реформы, напоминает она.

«Единственной и ясной целью было бы наладить систему оплаты труда учителей, снять с них бюрократическую нагрузку. Ведь учитель является стержнем всей системы образования. А ресурсы? Не стоит и дальше откладывать давно рекомендованную институциями Евросоюза налоговую реформу, которая позволила бы нам укрепить финансовые основы нашего государства, снизить налоговую нагрузку на рабочую силу и задействовать не использованные до сих пор резервы — налогообложение большого капитала», — говорит В. Блинкявичюте.

Доктор политических наук, доцент Вильнюсского университета, вице-председатель СДПЛ Лютаурас Гуджинскас отмечает, что нынешнее правительство не исправляет ошибок правительства Саулюса Сквярнялиса.

«Правительство Саулюса Сквярнялиса ввело модель тарифной системы оплаты труда учителей. Хотя намерения были благими, сама модель осталась совершенно несбалансированной. При детальном рассмотрении, особенно когда речь идет о так называемом бесконтактном рабочем времени учителей, появляется больше возможностей для недоразумений или даже злоупотреблений со стороны руководителей школ. К сожалению, нынешнюю власть эта модель устраивает», — говорит Л. Гуджинскас.

Более того, не решив унаследованных проблем, министерство задумало ворох новых реформ. Программа «Школа тысячелетия», реструктуризация сети образовательных учреждений, обновление содержания учебных программ, а теперь и новая модель карьеры педагогов.

«Темпы работы министерства кажутся впечатляющими, но ни одна из реформ не подготовлена ​​и не обсуждена должным образом. Складывается впечатление, что в то время, когда страна переживает тройной кризис — экономический, в области здравоохранения и безопасности, — система образования становится для правительства, не способного коренным образом улучшить жизнь людей, «фиговым листком», прикрывающим несостоятельность его действий», — подчеркивает он.

«Надо помнить, что в Литве наивысший рост цен на продукты питания и энергоносители. Факт, что учителя становятся еще более разгневанными, а сотрудники министерства — еще более глухими к их проблемам», — напоминает Л. Гуджинскас.

В то же время, по словам члена социал-демократической фракции Сейма ЛР и бывшего учителя Томаса Бичюнаса, лихорадочные попытки правительства «мотивировать» молодежь к педагогической деятельности «смешными выплатами» лишь создают дополнительную напряженность и незаслуженно наказывают опытных педагогов. Катастрофическую нехватку учителей традиционными средствами не решить, прогнозирует он.

«Нужно думать об экстренных мерах — ведь мы катимся в пропасть. Вам придется забыть обо всех показателях, рейтингах. По сути, надо думать о спасении людей: возможность получить образование отдаляется или вообще становится недостижимой, учителя массово уходят из школ, дети ненавидят школу, родители воюют с администрацией… Часы тикают во вред всему обществу», — комментирует Т. Бичюнас.