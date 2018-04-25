Испытание коронавирусом

Самая крупная в Европе вспышка коронавируса зафиксирована в Италии. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере страны.

В обновленной консульской информации отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето.

В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д’Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето – Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен.

В этих двух регионах из-за вспышек коронавируса отменены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.

МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.

Рекомендуется часто мыть руки, избегать прикосновений руками глаз, носа, рта, а также поддерживать расстояние минимум в метр от других лиц, особенно с признаками инфекции дыхательных путей.

При кашле и чихе рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой, а не рукой.

При плохом самочувствии рекомендуется оставаться дома, за исключением необходимости медицинской помощи, также рекомендуется избегать контактов с окружающими, если ухудшается самочувствие. В случае болезни рекомендуется отказаться от поездки.

Кроме того, МИД Литвы просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе. В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.

«Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности», – объявил во вторник МИД.

Центр общественного здоровья рекомендует

Вернувшимся из Китая, который считается очагом нового коронавируса COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы рекомендует в течение двух недель избегать контактов с другими людьми.

«Мы рекомендуем людям, которые побывали в Китае, после визита избегать социальных контактов. Рекомендуем работодателям создать для таких людей условия для работы дистационным образом. Если таких условий нет, все люди могут обратиться в НЦОЗ, и мы организуем для них предоставление нетрудоспособности на 14 суток», – сказала на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Если человек живет не один, то, в соответствии с Законом об управлении заразными заболеваниями, есть возможность предоставить ему временное убежище, это организуют все администрации самоуправлений.

По ее словам, избегание социального контакта – один из наиболее эффективных способов предупреждения инфекционных заболеваний.

«Это показала и пандемия гриппа 2009 года. Люди, которые соблюдали рекомендации специалистов: оставались одни, не общались с другими людьми, – не имели возможности и не передали инфекцию другим», – сказала Р. Лингене.

Раскупают медицинские маски

На фоне растущего беспокойства по поводу коронавируса литовские аптеки подсчитывают последние упаковки с медицинскими масками и рассматривают возможность продажи респираторов.

«В большей части страны остались только единицы. Может быть, в регионах еще осталось какое-то количество, но в более крупных городах это действительно так, к сожалению, они почти сметены», — заявил BNS пресс-секретарь Amber Pharmacy Джеральдас Кауняцкас.

«Насколько это возможно, мы прилагаем все усилия в поисках медицинских масок по всей Европе через наших поставщиков», – сказал он.

Последние коробки с медицинскими масками также подсчитываются и в Eurovaistinė. Как заявила представитель аптеки, последняя партия была получена 14 февраля.

«Хочется иметь гораздо больше, чем есть в наличии. Поставщик отправляет столько, сколько может. Каждая коробка, которую мы получаем, имеет огромное значение. В последний раз мы получили 400 коробок в прошлую пятницу (14 февраля)», — сказала Лаура Бельске.

По ее словам, в сети аптек осталось около 200 коробок медицинских масок.

«На данный момент у нас в аптеке 10 тысяч масок — 200 коробок. Этого очень мало, но когда шведские коллеги узнали, что они у нас есть, возмутились, как это могло произойти, потому что у них уже в течение месяца масок нет, так что ситуация в Литве еще не является критической», — сказала она.

По словам Л.Бельске, продажа респираторов находится на стадии рассмотрения.

«Респираторы не продаются в аптеках, и сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы их заказать», — сказала представитель Eurovaistinė.

Представители литовских аптек также подчеркивают, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но могут защитить других людей от распространения вируса.

По словам главы Центра инфекционных болезней и СПИДа Саулюса Чаплинскаса, респираторы помогут обеспечить большую защиту, но маловероятно, что люди будут носить их на улицах.

«Респираторы обеспечивают большую защиту и используются там, где существует большой риск, особенно в медицинских учреждениях», — сказал С. Чаплинскас.

«Носить его не так просто и удобно, как простую маску, и, вероятно, люди никогда не наденут его на улицах», — добавил он.

По его словам, в настоящее время нет необходимости покупать медицинские маски из-за опасений коронавируса, потому что они не защищают от него.

Однако, по словам специалиста, было бы хорошо, чтобы медицинские маски носили дома даже те, кто перенес простуду.

В Вильнюсе проведут дезинфекцию

Тем временем, готовясь к возможному распространению коронавируса, мэрия Вильнюса во вторник распорядилась провести дезинфекцию ручек и других контактных поверхностей в учреждениях, общественном транспорте, проветривать помещения. Кроме того, подготовлена информация о профилактике инфекции.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы уже дали указание городским властям дезинфицировать дверные ручки, поручни в общественном транспорте и другие часто используемые поверхности», — пишет Р. Шимашюс.

«Мы также требуем, чтобы учреждения, особенно школы и детские сады, чаще проветривали помещения (вы всегда можете напомнить своим воспитателям — это хорошая привычка, которая пригодится не только сейчас)», — сообщил мэр столицы.

По его словам, муниципальные власти обеспечены необходимыми гигиеническими средствами, персонал дополнительно проинструктирован, а также подготовлена ​​и распространена информация о профилактике. Мэр также обещает «дополнительную, более широкую информацию» жителям в ближайшем будущем.

«Плакаты готовы, напечатаны и скоро будут вывешены в общественных местах, школах, социальных сетях и в других местах», — сказал он.

Мэр настоятельно рекомендует вам помнить рекомендации профессионалов: регулярно мыть руки, не касаться лица, часто проветривать помещения, а также не посещать лечебные учреждения при наличии обоснованных подозрений на инфекцию, а звонить по Единому телефону 112.

Тем временем

Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля», – сказал В. Шапока.

По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.

«МВФ прогнозировал, что, поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределенность велика, если иметь в виду, что вирус продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям», – сказал министр финансов.

По словам В. Шапоки, у Литвы достаточно финансовых резервов для лечения вируса и средств защиты, если коронавирус доберется до страны.

«Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS