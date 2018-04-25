default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
default image
Испытание коронавирусом

Подробнее...
default image
Литва предоставит гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
Израиль запасается лекарствами

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы обсудил с коллегой в Канаде вопросы сотрудничества и безопасности

Подробнее...
default image
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Правительство выделило еще 630 тыс. евро на возмещение убытков от пожара в Алитусе

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в подрыве военных и экономических преимущества США в космосе

Подробнее...
default image
Турция не будет останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу

Подробнее...
default image
В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

Подробнее...
default image
Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения

Подробнее...
default image
Расходы Литвы на социальную защиту – одни из самых низких в ЕС

Подробнее...
default image
На границе въезжающим предоставляется информация о коронавирусе

Подробнее...
default image
В Украине эпидемия гриппа. Он опаснее коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружили еще в двух странах

Подробнее...
default image
Жительница Шяуляй, заболевшая коронавирусом, избежала контактов на работе

Подробнее...
default image
Китай восстановил грузовое железнодорожное сообщение с Европой

Подробнее...
default image
Правительство развернет войска в аэропортах и на границе, а в Шяуляй предлагает отменить мероприятия

Подробнее...
TOP,Общество

Испытание коронавирусом

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Из-за вспышки коронавируса Литва дополнительно проверяет пассажиров из Китая и Северной Италии, прибывающих в ее аэропорты и Клайпедский морской порт.

Чтобы эффективно бороться с возможным распространением коронавируса и на территории Литвы, Министерство здравоохранения предлагает правительству объявить чрезвычайную ситуацию. 

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

МИД Литвы рекомендует

реклама

Самая крупная в Европе вспышка коронавируса зафиксирована в Италии. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере страны. 

В обновленной консульской информации  отмечается, что рекомендуется не посещать некоторые находящиеся в Ломбардии городки к югу от Милана и ряд муниципалитетов в провинции Венето.

В Ломбардии не рекомендуется посещать Кодоньо, Кастильоне д’Адду, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалью, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано. В регионе Венето –  Во’ Эуганео, Миру. Эти муниципалитеты находятся на карантине, въезд и выезд из них временно запрещен.

В этих двух регионах из-за вспышек коронавируса отменены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.

МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.

Рекомендуется часто мыть руки, избегать прикосновений руками глаз, носа, рта, а также поддерживать расстояние минимум в метр от других лиц, особенно с признаками инфекции дыхательных путей.

При кашле и чихе рекомендуется прикрывать рот и нос салфеткой, а не рукой.

При плохом самочувствии рекомендуется оставаться дома, за исключением необходимости медицинской помощи, также рекомендуется избегать контактов с окружающими, если ухудшается самочувствие. В случае болезни рекомендуется отказаться от поездки.

Кроме того, МИД Литвы просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе. В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.

«Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности», – объявил во вторник МИД.

Центр общественного здоровья рекомендует

Вернувшимся из Китая, который считается очагом нового коронавируса COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы рекомендует в течение двух недель избегать контактов с другими людьми.

«Мы рекомендуем людям, которые побывали в Китае, после визита избегать социальных контактов. Рекомендуем работодателям создать для таких людей условия для работы дистационным образом. Если таких условий нет, все люди могут обратиться в НЦОЗ, и мы организуем для них предоставление нетрудоспособности на 14 суток», – сказала на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Если человек живет не один, то, в соответствии с Законом об управлении заразными заболеваниями, есть возможность предоставить ему временное убежище, это организуют все администрации самоуправлений.

По ее словам, избегание социального контакта – один из наиболее эффективных способов предупреждения инфекционных заболеваний.

«Это показала и пандемия гриппа 2009 года. Люди, которые соблюдали рекомендации специалистов: оставались одни, не общались с другими людьми, – не имели возможности и не передали инфекцию другим», – сказала Р. Лингене.

Раскупают медицинские маски

На фоне растущего беспокойства по поводу коронавируса литовские аптеки подсчитывают последние упаковки с медицинскими масками и рассматривают возможность продажи респираторов.

 «В большей части страны остались только единицы. Может быть, в регионах еще осталось какое-то количество, но в более крупных городах это действительно так, к сожалению, они почти сметены», — заявил BNS пресс-секретарь Amber Pharmacy Джеральдас Кауняцкас.

«Насколько это возможно, мы прилагаем все усилия в поисках медицинских масок по всей Европе через наших поставщиков», – сказал он.

Последние коробки с медицинскими масками также подсчитываются и в Eurovaistinė. Как заявила представитель аптеки, последняя партия была получена 14 февраля.

«Хочется иметь гораздо больше, чем есть в наличии. Поставщик отправляет столько, сколько  может. Каждая коробка, которую мы получаем, имеет огромное значение. В последний раз мы получили 400 коробок в прошлую пятницу (14 февраля)», — сказала Лаура Бельске.

По ее словам, в сети аптек осталось около 200 коробок медицинских масок.

«На данный момент у нас в аптеке 10 тысяч масок — 200 коробок. Этого очень мало, но когда шведские коллеги узнали, что они у нас есть, возмутились, как это могло произойти, потому что у них уже в течение месяца масок нет, так что ситуация в Литве еще не является критической», — сказала она.

По словам Л.Бельске, продажа респираторов находится на стадии рассмотрения.

«Респираторы не продаются в аптеках, и сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы их заказать», — сказала представитель Eurovaistinė.

Представители литовских аптек также подчеркивают, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но могут защитить других людей от распространения вируса.

По словам главы Центра инфекционных болезней и СПИДа Саулюса Чаплинскаса, респираторы помогут обеспечить большую защиту, но маловероятно, что люди будут носить их на улицах.

«Респираторы обеспечивают большую защиту и используются там, где существует большой  риск, особенно в медицинских учреждениях», — сказал С. Чаплинскас.

«Носить его не так просто и удобно, как простую маску, и, вероятно, люди никогда не наденут его на улицах», — добавил он.

По его словам, в настоящее время нет необходимости покупать медицинские маски из-за опасений коронавируса, потому что они не защищают от него.

Однако, по словам специалиста, было бы хорошо, чтобы медицинские маски носили дома даже те, кто перенес простуду.

В Вильнюсе проведут дезинфекцию

Тем временем, готовясь к возможному распространению коронавируса, мэрия Вильнюса во вторник распорядилась провести дезинфекцию ручек и других контактных поверхностей в учреждениях, общественном транспорте, проветривать помещения. Кроме того, подготовлена информация о профилактике инфекции.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы уже дали указание городским властям дезинфицировать дверные ручки, поручни в общественном транспорте и другие часто используемые поверхности», — пишет Р. Шимашюс.

«Мы также требуем, чтобы учреждения, особенно школы и детские сады, чаще проветривали помещения (вы всегда можете напомнить своим воспитателям — это хорошая привычка, которая пригодится не только сейчас)», — сообщил мэр столицы.

По его словам, муниципальные власти обеспечены необходимыми гигиеническими средствами, персонал дополнительно проинструктирован, а также подготовлена ​​и распространена информация о профилактике. Мэр также обещает «дополнительную, более  широкую информацию» жителям в ближайшем будущем.

 «Плакаты готовы, напечатаны и скоро будут вывешены в общественных местах, школах, социальных сетях и в других местах», — сказал он.

Мэр настоятельно рекомендует вам помнить рекомендации профессионалов: регулярно мыть руки, не касаться лица, часто проветривать помещения, а также не посещать лечебные учреждения при наличии обоснованных подозрений на инфекцию, а звонить по Единому телефону 112.

Тем временем
Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока.
«Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля», – сказал В. Шапока.
По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.
«МВФ прогнозировал, что, поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределенность велика, если иметь в виду, что вирус продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям», – сказал министр финансов.
По словам В. Шапоки, у Литвы достаточно финансовых резервов для лечения вируса и средств защиты, если коронавирус доберется до страны.
«Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства», – сказал он.
Информация «ЛК», BNS 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600