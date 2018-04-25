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Во время авиаперелета соседей не выбирают, поэтому поведение других пассажиров может испортить настроение и вызвать неприятные чувства.

Иногда даже вызвать панику: такое недавно произошло в салоне одного самолета, летевшего в Литву из Лондона, пишет Anglija.today

В начале февраля в самолете вооруженные стражи порядка везли в Литву депортированного гражданина Литвы. Его крики и угрозы (мужчина угрожал взорвать самолет) перепугали пассажиров, а некоторые, не выдержав, даже отказались лететь и покинули борт.

Оставшихся успокоили стюарды, и они решились продолжить путь. Как выяснилось – такое в гражданской авиации случается нередко, а от таких спутников никто не застрахован.