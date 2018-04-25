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Происшествия

Во время авиаперелета соседей не выбирают

Фото www.pixabay.com

Во время авиаперелета соседей не выбирают, поэтому поведение других пассажиров может испортить настроение и вызвать  неприятные чувства.

Иногда даже вызвать панику: такое недавно произошло в салоне одного самолета, летевшего в Литву из Лондона, пишет Anglija.today

В начале февраля в самолете вооруженные стражи порядка везли в Литву депортированного гражданина Литвы. Его крики и угрозы (мужчина угрожал взорвать самолет) перепугали пассажиров, а некоторые, не выдержав, даже отказались лететь и покинули борт.

Оставшихся успокоили стюарды, и они решились продолжить путь. Как выяснилось – такое в гражданской авиации случается нередко, а от таких спутников никто не застрахован.

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указала, что депортированных вывозят двумя способами – либо на специальном самолете, либо на регулярном рейсе вместе с другими пассажирами.

Также сообщается, что по требованию правоохраны коммерческие авиакомпании обязаны обеспечить место на борту для таких людей.

Авиакомпании об этом информируют специальными кодами – один означает, что депортированный будет лететь один, второй — что он будет с охраной: охрана нужна для людей, представляющих опасность для окружающих. Информацию предоставляют за сутки до дня депортации.

По данным Службы охраны государственной границы, в 2019 году в Литву депортировали 379 граждан. Из них 377 – за преступления и нарушения законов, одного не впустили, еще один приехал нелегально.

В 2018 г. депортировали 442 граждан Литвы, из них 434 за преступления и нарушения законов, шестерых не впустили, одного за то, что у него не было денег на проживание, и одного за нелегальный приезд.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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