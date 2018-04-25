Экологическая сфера: меры по улучшению

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

При решении экологических проблем, возможно, придется создавать новую систему контроля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Эти проблемы придется решать комплексно, одной лишь «рубки голов» недостаточно, требуется создать совершенно иную систему», – заявил президент в интервью, которое на минувшей неделе транслировалось на телеканалах LNK и Info TV.

По его словам, новая информация о природоохранных нарушениях, предаваемая гласности, является необходимой предпосылкой для совершенствования системы.

«Некоторые преступления – не побоюсь этого слова – совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором со стороны все как бы и неплохо, ну а там, где пованивает, люди недовольны… А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и пора наконец перейти к решению экологических проблем», – сказал Г. Науседа.