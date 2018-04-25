Экологическая сфера: меры по улучшению

При решении экологических проблем, возможно, придется создавать новую систему контроля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Эти проблемы придется решать комплексно, одной лишь «рубки голов» недостаточно, требуется создать совершенно иную систему», – заявил президент в интервью, которое на минувшей неделе транслировалось на телеканалах LNK и Info TV.
По его словам, новая информация о природоохранных нарушениях, предаваемая гласности, является необходимой предпосылкой для совершенствования системы.
«Некоторые преступления – не побоюсь этого слова – совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором со стороны все как бы и неплохо, ну а там, где пованивает, люди недовольны… А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и пора наконец перейти к решению экологических проблем», – сказал Г. Науседа.
Он также выразил надежду на то, что общество окажет давление на власть с целью решения проблем загрязнения природы, стоков и вырубки деревьев.
Департамент охраны окружающей среды в последнее время критиковали, когда выяснилось, что картонажная фабрика Grigeo Klaipėda, как подозревается, спускала неочищенные сточные воды в Куршский залив. Это преступление вскрылось после того, как жители портового города несколько лет жаловались на неприятные запахи.
В последнее время также возник скандал с охотой, в которой участвовали влиятельные деятели политики и бизнеса и на которой были убиты самки зубра. В связи с этим происшествием полиция начала расследование о несоответствии должностному положению. Полиция оценит и действия природоохранных органов Панявежиса.
На минувшей неделе было заявлено, что министр окружающей среды Кястутис Мажейка предлагает понизить в должности директора департамента Вайдаса Лаукиниса.
В последнее время в Литве большое внимание привлекли и другие экологические проблемы: загрязнение пластиком и другими веществами сточных вод, нелегальное и небезопасное хранение отходов. Жители городов уже несколько лет сопротивляются вырубке лесов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę