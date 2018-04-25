В Вильнюсской гимназии им. Ф.Скорины прошел диктант по белорусскому языку

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По случаю Международного дня родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля, в Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины прошел совместный диктант по белорусскому языку.

Проверить свою грамотность по родному языку пришли представители белорусской диаспоры, учителя и учащиеся гимназии, артисты белорусской творческой группы «ТрыТфармаТ», а также дипломаты посольства Республики Беларусь в Литве.

В роли диктора выступил актер Минского Театра-студии киноактера Артем Давидович, который специально приехал в Вильнюс. Диктант состоялся одновременно в Вильнюсе, Клайпеде, Шальчининкай, Риге, Даугавпилсе и Таллине.

В качестве призов победителям вручались книги известных белорусских писателей.