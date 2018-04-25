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Образование,Общество

В Вильнюсской гимназии им. Ф.Скорины прошел диктант по белорусскому языку

Nuotrauka pixabay.com

По случаю Международного дня родного языка, который отмечается во всем мире 21 февраля, в Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины прошел совместный диктант по белорусскому языку.

Проверить свою грамотность по родному языку пришли представители белорусской диаспоры, учителя и учащиеся гимназии, артисты белорусской творческой группы «ТрыТфармаТ», а также дипломаты посольства Республики Беларусь в Литве. 

В роли диктора выступил актер Минского Театра-студии киноактера Артем Давидович, который специально приехал в Вильнюс. Диктант состоялся одновременно в Вильнюсе, Клайпеде, Шальчининкай, Риге, Даугавпилсе и Таллине.

В качестве призов победителям вручались книги известных белорусских писателей.

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Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Каждый год Международный день родного языка проводится на определенную тему. В 2020 году тема Международного дня родного языка – «Языки без границ».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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