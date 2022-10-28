Испытания на газовых рынках

Фото BNS/Лукаса Баландиса

Европейский рынок газа сегодня подвергается испытаниям как технологическим, так и по дипломатическим договоренностям.

Литовско-польский газопровод (GIPL), начавший работу в мае этого года, прошел два испытания на максимальную мощность, чтобы убедиться, что газовый поток, отвечающий всем техническим параметрам, может беспрепятственно идти по трубопроводу. По словам операторов обеих стран, испытания прошли успешно, сообщила литовская газотранспортная компания Amber Grid.

По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, в ходе испытаний удалось достичь максимального потока газа как в Литву, так и в Польшу. Испытания проводились после того, как в конце сентября в Польше заработала газокомпрессорная станция в Холовщице, позволившая выйти на проектную мощность GIPL. В Литве давление газа в газопроводе обеспечивает станция в Яунюнай.

С начала работы GIPL поставщики газа транспортировали в Литву для нужд страны и других стран Северной Европы почти 1 ТВтч газа, а в Польшу — 4,2 ТВтч.

Законченный в начале этого года в Литве газопровод соединил газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Европейским союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км проложено в Литве и 343 км – в Польше.

Консенсус глав ЕС по газовым ценам

На минувшей неделе лидеры Евросоюза по существу договорились ввести потолок цен на газ, президент Литвы Гитанас Науседа назвал это самым большим шагом вперед.

«Мы приняли решения об ограничении цен на газ в оптовой торговле, а также об установлении предельных цен на газ, используемый для выработки электроэнергии. Это, наверное, самый большой шаг вперед по сравнению с предыдущими предложениями Еврокомиссии», — сказал после встречи глава страны литовским журналистам в Брюсселе.

Он подчеркнул, что это «политический сигнал» для встречи министров энергетики стран Европейского союза, которые «постараются найти решения по детализации цен, используемых для производства электроэнергии».

Наиболее активно против потолка цен на газ выступают более богатые страны Запада и Севера Европы, за счет которых в основном должна покрываться разница между рыночной ценой и верхним пределом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ