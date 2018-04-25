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Исследование: более 20% сигарет в Литве – нелегальные

  • Фото с сайта таможни

Масштаб рынка нелегальных табачных изделий в Литве составляет 21,3% – это на 2 проц. пункта больше, чем год назад, свидетельствует исследование пустых пачек сигарет, проведенное компанией Nielsen. 

Национальная ассоциация производителей табака сообщает, что с 2010 года доля нелегального рынка табака сократилась более чем наполовину, однако в 2016 году она вновь выросла, а в четвертом квартале этого года этот показатель вновь превысил рубеж в 20%. 

По данным ассоциации, 76,5% сигарет, поставленных в обход налогов, поступили из Беларуси – они составляли 16,3% всех выкуриваемых в Литве сигарет. 

Ассоциация утверждает, что в Латвии нелегальный рынок в четвертом квартале составлял 16,8%, а в Эстонии – 9,9%.

В Литве основная часть контрабандных сигарет находится в Шальчининкай, где более половины (56%) всех выкуренных пачек доставлено из Беларуси. 

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