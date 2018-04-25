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Исторический авиамаршрут между США и Чукоткой откроют к 2021 году

Автор: jkbrooks85Местоположение камеры64° 50′ 59,4″ с. ш., 147° 42′ 46,2″ з. д. Это и другие изображения по их местоположению на OpenStreetMapGoogle Планете Земля — originally posted to Flickr as Lend-lease memorial, CC BY 2.0, Ссылка

Историческая воздушная трасса «Аляска — Сибирь» («Алсиб») между США и российской Чукоткой откроется для полётов частной легкомоторной авиации к 2021 году. Об этом журналистам ТАСС сообщил замдиректора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов.

«Алсиб» — воздушный коридор, по которому в годы Второй мировой войны советские и американские лётчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу — договору аренды вооружения. Американская часть пути начиналась в городе Грейт-Фолс (штат Монтана) и заканчивалась в Фэрбанксе на Аляске. Российский участок пролегал через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Общая протяженность воздушной трассы превышала 6 500 км.

Новый проект воздушного коридора для частной легкомоторной авиации называется «Алсиб — XXI век», он полностью повторит исторический. По нему планируется возить американских туристов — готовность уже выразила американская туркомпания.

В настоящий момент Аляска располагает весьма мощным парком малой авиации, состоящим из 12 000 легкомоторных самолётов.

024.by

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