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TOP,Новости,Общество

В Литве растет число заболеваний ветрянкой

Фото pixabay.com

По данным Центра инфекционных болезней и СПИДа (ULAC), за десять месяцев этого года было зарегистрировано более 16 тыс. случаев ветрянки (16 517 случаев), что на 706 больше, чем за весь прошлый год (15 812 случаев).

В течение десяти месяцев этого года самые высокие показатели заболеваемости были зарегистрированы в Алитусском и Утенском округах.

По словам Эгле Савицкене, специалиста отдела иммунопрофилактики в ULAC, число больных, вероятно, будет увеличиваться, так как рост заболеваемости ветряной оспой наблюдаются в холодное время года (ноябрь — май). В течение этого периода люди проводят больше времени в помещении, в более тесном контакте, в менее проветриваемых помещениях, что способствует распространению инфекции.

По словам Э. Савицкиене, ветряная оспа является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. При воздействии вируса на человека, у которого нет иммунитета, вероятность заболевания достигает 90%. Единственный источник инфекции ветряной оспы — это человек, который болеет. Заразиться можно в течение первых двух дней до появления сыпи и в течение пяти дней после появления сыпи. Наибольшая заболеваемость ветряной оспой наблюдается у детей в возрасте 2-6 лет.

У взрослых встречаются более тяжелые формы ветряной оспы, и вероятность возникновения осложнений у них во много раз выше, чем у детей.

Ветряная оспа чрезвычайно опасна для младенцев и беременных женщин, а также для людей с ослабленным иммунитетом. 

По словам Э. Савицкиене, единственной мерой профилактики ветряной оспы являются прививки. Вакцина может быть предоставлена детям от 9 месяцев и взрослым.

По сообщению ULAC

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