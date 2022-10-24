Истребители НАТО по два раза патрулировали и сопровождали российские самолеты

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российские самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Как сообщило в понедельник Минобороны, истребители дважды — 17 и 18 октября — патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.
20 и 21 октября истребители воздушной полиции НАТО вылетели на опознание российских самолетов Су-30. Оба раза они пролетели через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулись в этот регион.
Оба самолета летели без активированного радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
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