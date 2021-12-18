Истребители США прибыли в Румынию для усиления миссии НАТО

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Американские истребители F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кымпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом накануне сообщила пресс-служба Альянса.

Указано, что американские самолеты вместе с румынскими ВВС и итальянскими самолетами Eurofighter будут проводить совместные полеты с 18 по 22 декабря.

«В течение этого времени ВВС Италии, Румынии и США будут летать вместе, чтобы защищать воздушное пространство союзников. Это запланированное развертывание сосредоточено на обеспечении воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укреплении многонациональных отношений и улучшении оперативной совместимости между союзниками», – говорится в сообщении.