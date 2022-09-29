Италия готова к зиме без российского газа

Как сообщает издание, бывший премьер-министр страны Марио Драги «рыскал по всему миру, чтобы обеспечить поставки газа и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны России, оказывавшей давление на Европейский Союз».

Ожидается, что экспорт из Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 миллиардов кубометров в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас отправляется из России.

Также издание отмечает, что увеличение поступления газа из Алжира и Египта сможет покрыть оставшиеся поставки из России.

В настоящее время российский газ составляет около 10% импорта Италии, по сравнению с примерно 40% до вторжения России в Украину.

Напомним, в июле власти Италии заявляли о намерении полностью отказаться от поставок российского газа к 2024 году.