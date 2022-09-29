Ландсбергис назвал утечки из «Северного потока» террористическими действиями

Так он прокомментировал сообщения береговой охраны Швеции о том, что обнаружена четвертая утечка из газопроводов «Северный поток», проложенных по дну Балтийского моря.

После того как в начале этой недели сейсмологи сообщили о взрывах возле газопровода «Северный поток», европейские лидеры заявили, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводе, который проходит по дну Балтийского моря из России в Европу, был саботаж.

Считается, что виновником, вероятно, является Россия, которая хочет эскалации войны в Украине. Но Кремль отвергает обвинения, говоря, что обвинять Россию в утечках «глупо и абсурдно».

По словам Ландсбергиса, такие действия направлены на то, чтобы создать страх и затруднить снабжение Европы газом.

«Все это соответствует определению террористического акта, по крайней мере, с политической точки зрения, юридическая оценка будет позже», — сказал министр.

Совет Безопасности ООН планирует обсудить этот вопрос в пятницу.

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