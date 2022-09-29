Науседа: безопасность Клайпедского терминала СПГ будет повышаться

«Уделяется большое внимание безопасности нашего терминала сжиженного природного газа. В последнее время были приняты дополнительные решения, которые должны повысить эту безопасность. Если выяснится, что и этого недостаточно, то, без сомнения, мы будем уделять этому еще больше внимания», — сказал в четверг журналистам в Вильнюсе Науседа.

«Это стратегический объект нашего государства, и с учетом последних событий в Балтийском море, несомненно, нам необходимо уделить ему самое пристальное внимание», — добавил глава государства.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил в среду, что Литва обеспечивает безопасность Клайпедского СПГ-терминала и других энергетических объектов, но будет обсуждаться вопрос о необходимости ее дальнейшего укрепления. Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что необходимо дополнительно укрепить и защитить терминал СПГ.

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