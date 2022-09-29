СОБ: охрана Клайпедского терминала СПГ усилена, подготовлена группа быстрого реагирования

«Безусловно, безопасность повышается. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности ТСПГ, и у нас есть группа реагирования 24/7 для реагирования на инциденты, если таковые возникнут (…) Группа, которая будет реагировать незамедлительно и которая сейчас начала службу, (подготовлена — BNS) после недавних событий», — сказал Диденко BNS в четверг.

«Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны», — сказал он.

По словам Диденко, с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по всей Литве было введено чрезвычайное положение, а также повышен уровень готовности СОБ.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения (…) мы повысили уровень безопасности всех объектов. С тех пор мы находимся в боевой готовности и реагируем на любые инциденты (…) Мы усилили патрулирование, чаще патрулируем, больше людей и более бдительно осуществляет видеонаблюдение (…), наши сотрудники также быстрее реагируют на инциденты», — сказал глава Клайпедского подразделения СОБ.

Представитель оператора ТСПГ Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что с началом войны в Украине уровень охраны инфраструктуры компании повышен, а газовозы, прибывающие в Клайпеду, сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.

Президент Гитанас Науседа говорит, что безопасность Клайпедского ТСПГ будет еще повышаться, и недавно были приняты дополнительные решения по повышению безопасности этого стратегического объекта.

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