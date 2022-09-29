Вытекающий из Северных потоков газ несет огромный вред экологии

Природный газ, который в огромном количестве вытекает из пробоин в обоих Северных потоках, будет иметь беспрецедентно вредные последствия для экологии. Об этом в среду, 28 сентября, со ссылкой на слова нескольких ученых сообщило The Guardian.
«Ученые опасаются, что метан, который вытекает из трубопроводов Северных потоков в Балтийское море, может стать самой большой утечкой в истории и обусловить значительные климатические риски», – говорится в материале.
Отмечается, что точный объем утечек пока неизвестен, но по приблизительным подсчетам речь идет о 100-350 тысячах тонн метана – газа, который по масштабу негативного влияния на климат уступает только углекислому газу.
«Если говорить о влиянии на климат, то 250 тыс. тонн метана эквивалентны выбросам 1,3 млн автомобилей в течение года», – отмечает издание.
Если эти предварительные подсчеты объема утечки подтвердятся, они по меньшей мере вдвое превысят объем утечки метана во время крупнейшей подобной катастрофы в истории США, произошедшей в 2015 году в Калифорнии.
В отличие от нефти, утечка газа будет иметь гораздо меньшее влияние на морскую флору и фауну, но все равно нанесет непоправимый ущерб природе, ускорив изменения климата.
Ранее в Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода Северный поток стали целенаправленные взрывы, а не естественные причины.
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