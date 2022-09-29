Вытекающий из Северных потоков газ несет огромный вред экологии

Отмечается, что точный объем утечек пока неизвестен, но по приблизительным подсчетам речь идет о 100-350 тысячах тонн метана – газа, который по масштабу негативного влияния на климат уступает только углекислому газу.

«Если говорить о влиянии на климат, то 250 тыс. тонн метана эквивалентны выбросам 1,3 млн автомобилей в течение года», – отмечает издание.

Если эти предварительные подсчеты объема утечки подтвердятся, они по меньшей мере вдвое превысят объем утечки метана во время крупнейшей подобной катастрофы в истории США, произошедшей в 2015 году в Калифорнии.

В отличие от нефти, утечка газа будет иметь гораздо меньшее влияние на морскую флору и фауну, но все равно нанесет непоправимый ущерб природе, ускорив изменения климата.

Ранее в Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода Северный поток стали целенаправленные взрывы, а не естественные причины.

Севпотоки могли быть атакованы подводным беспилотником — The Times