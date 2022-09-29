В НАТО признали саботажем ЧП на газопроводах Северный поток 1 и 2

В НАТО заявили, что причиной аварии на газопроводах Северный поток-1 и 2 стал саботаж. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса в четверг, 29 сентября.
«Повреждение трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба», — говорится в заявлении.
В НАТО констатировали, что страны-члены альянса, «как союзники, обязались готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами».
«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», — добавили в НАТО.
Напомним, об утечках газа на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 стало известно 27 сентября. В Швеции заявили, что зафиксировали взрывы в районах трубопроводов.
Накануне Швеция обнаружила четвертую утечку газа из Северных потоков.korrespondent.net