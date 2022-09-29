В НАТО признали саботажем ЧП на газопроводах Северный поток 1 и 2

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В НАТО заявили, что причиной аварии на газопроводах Северный поток-1 и 2 стал саботаж. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса в четверг, 29 сентября.

«Повреждение трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба», — говорится в заявлении.