Италия вводит карантин в связи с коронавирусом

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Италия ввела исключительные меры в попытке взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19 по итальянской территории, сообщает BBC News.

Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии. При этом, по последним данным число зараженных выросло до 113, а погибших — до троих.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А.