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Япония не пустит в свои порты 200 круизных лайнеров

Фото pixabay.com

Из-за вспышки нового коронавируса отменены более 200 заходов в порты Японии иностранных круизных лайнеров, сообщает ТАСС.

Пока не все компании пошли на радикальные меры, некоторые просто скорректировали расписание и перенесли круизы на более позднее время, например, апрель.
 Каждый заход пассажирского судна приносит порту доход в размере примерно 300 тысяч долларов. Именно столько тратят туристы во время остановки в том или ином городе. Напомним, в порту Йокогама уже более двух недель стоит круизный лайнер Diamond Princess. Он стал вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на судне заразились 634 человека.

На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран

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