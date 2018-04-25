В Шяуляй учреждается новый центр ремонта самолетов, обновляется инфраструктура

Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.
Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии.
В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия.
Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.
«Если считать нашу инвестицию в инфраструктуру аэропорта и вклад Aviatic MRO, то в целом планируются работы почти на 30 миллионов», – отметил в пресс-релизе А. Бартулис.
Aviatic MRO в Шяуляй планирует ремонтировать самолеты Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation.
Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас надеется, что проект реконструкции поддержит и государство. По его словам, аэропорт станет открытым для бизнеса.
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