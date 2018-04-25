В Шяуляй учреждается новый центр ремонта самолетов, обновляется инфраструктура

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Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.

Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии.

В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия.

Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.