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В Шяуляй учреждается новый центр ремонта самолетов, обновляется инфраструктура

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TOP,Бизнес,Новости,Регионы

В Шяуляй учреждается новый центр ремонта самолетов, обновляется инфраструктура

Фото ltou.lt

Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая  компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.

Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии. 

В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия. 

Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест. 

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«Если считать нашу инвестицию в инфраструктуру аэропорта и вклад Aviatic MRO, то в целом планируются работы почти на 30 миллионов», – отметил в пресс-релизе А. Бартулис.

Aviatic MRO в Шяуляй планирует ремонтировать самолеты Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас надеется, что проект реконструкции поддержит и государство. По его словам, аэропорт станет открытым для бизнеса.  

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