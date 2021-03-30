Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из стран ЕС

Постановление в течение дня подпишет министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее карантин был предусмотрен для всех стран, не входящих в ЕС. Кроме того, по данным ТАСС, приезжать в Италию можно только по причинам, обусловленным рабочими задачами или необходимостью лечения или учебы.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Италии 3 544 957. Число летальных исходов составило 108 350.