default image
ВОЗ: каждую неделю число заразившихся коронавирусом в мире увеличивается на 2 млн

Подробнее...
default image
У работников посольства Франции, заразившихся вирусом, в Литве было 26 контактов риска

Подробнее...
default image
Премьер-министр Украины заявил о возможной отмене пенсий через 15 лет

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс проведет неделю в самоизоляции из-за контакта во время визита Э. Макрона

Подробнее...
default image
Власти Великобритании изменят правила предоставления убежища

Подробнее...
default image
Результаты тестов президента Литвы и его супруги – отрицательные

Подробнее...
default image
Европейский центробанк захотел оцифровать общеевропейскую валюту

Подробнее...
default image
У тренера БК Barcelona Ш. Ясикявичюса выявлен коронавирус

Подробнее...
default image
За последние двое суток в Литве были установлены 229 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В РПЦ рассказали, когда можно будет захоронить Ленина

Подробнее...
default image
Из 27 тыс. находящихся в изоляции для голосования в Литве зарегистрировались 28 человек

Подробнее...
default image
Вильнюсцы пришли голосовать как только началось досрочное голосование

Подробнее...
default image
В Болгарии Кириллицу переименовывают в "болгарский алфавит"

Подробнее...
default image
В Литве начинается досрочное голосование на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Во Франции запретят использовать диких животных в передвижных цирках

Подробнее...
default image
В этом году в Литве зарплаты росли медленнее, чем в прошлом

Подробнее...
default image
Институт личных помощников

Подробнее...
default image
Парадоксы рынка труда

Подробнее...
default image
Вместо автомобилей - «передвижные дворики»

Подробнее...
default image
«Прачечная» на замке?

Подробнее...
default image
Аренда жилья: порядок ужесточается

Подробнее...
default image
Каждому педагогу – дотация на отдых

Подробнее...
default image
Ложные сообщения

Подробнее...
default image
Борьба с граффити

Подробнее...
default image
Демонтаж нелегальных гаражных массивов

Подробнее...
default image
Полиция в удаленном режиме

Подробнее...
default image
Контрабандные схемы

Подробнее...
default image
COVID-19: вторая волна

Подробнее...
default image
Минздрав обновил список государств: исключения для Польши и Эстонии

Подробнее...
default image
Изымается журнал регистрации КГБ

Подробнее...
default image
Память жертв Холокоста

Подробнее...
default image
Убытки у компании Oro navigacija

Подробнее...
default image
Современное искусство: «ARTVILNIUS’20»

Подробнее...
default image
«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Подробнее...
default image
Малышка из Аукштадвариса

Подробнее...
default image
Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Подробнее...
default image
Европа меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве – фонд для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями

Подробнее...
default image
Клиентов латвийских банков будут проверять американцы

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет

Подробнее...
TOP,Выборы,Новости,Общество

Из 27 тыс. находящихся в изоляции для голосования в Литве зарегистрировались 28 человек

Фото pixabay.com

Из 27 тыс. находящихся сейчас в изоляции в Литве граждан для голосования на парламентских выборах зарегистрировались лишь 28 избирателей, сообщили BNS в субботу в Главной избирательной комиссии (ГИК). 

«У нас 28 зарегистрированных человек. Из них 19 болеют коронавирусом, у четырех был контакт с заболевшими, а пять вернулись из-за границы», – комментировала председатель ГИК Лаура Матйошайтите. 

По ее словам, низкая активность избирателей, находящихся в изоляции, могли определить несколько причин. 

«Причины могут быть самыми различными – возможно люди не хотят публичности, ставить в известность о том, что находятся в изоляции. (…) Не секрет, что общественность по-разному оценивает этих лиц, которые находятся в самоизоляции, и иногда кажется, что это плохо, что от этого человека следует держаться на большой дистанции», – сказала глава ГИК.

«Другие, вероятно, решают, голосовать или нет», – пояснила она.

Как ранее отметили  BNS в ГИК, причиной мог быть и недостаток информации о необходимости регистрации, но глава комиссии с этим не согласна. 

Она отмечает, что информация о выборах была представлена в различных сообщениях в СМИ, в социальных сетях, на сайтах ГИК, самоуправлений, больше информации было в тех самоуправлениях, где выявлены очаги. 

В субботу ГИК призвала лиц, находящихся в самоизоляции, регистрироваться для голосования на дому, после заполнения специальной формы, через электронную почту, или посредством телефонного звонка. 

Специальную форму можно скачать по адресу: https://bit.ly/2Ge2VEF. После ее заполнения ее необходимо прислать по электронному адресу balsuok@vrk.lt.

Если у людей в самоизоляции нет возможности распечатать форму заявления дома, то в таком случае достаточно написать электронное письмо по указанному адресу с указанием имени, фамилии, декларируемого места жительства, причины самоизоляции. Лицо также должно дать согласие на то, чтобы ГИК и Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) получили доступ к личным данным  с целью создания избирательных списков. 

При отсутствии интернета можно позвонить по номеру 1855.

В зависимости от предоставленной информации ГИК информирует членов комиссий, которые работают при голосовании на дому о том, какие средства личной защиты они должны использовать, чтобы безопасно провести процесс голосования на дому у самоизолированных. 

Подобные заявления избиратели должны предоставить до 7 октября (включительно) для первого тура выборов и до 21 октября (включительно) накануне повторного голосования. 

Те избиратели, которые будут голосовать на ином избирательном участке, чем тот, в списки которого они внесены, должны представить эту форму до 6 октября  (включительно) для первого тура выборов и до 20 октября (включительно) накануне повторного голосования. 

По новейшим данным НЦОЗ, на выходных в самоизоляции находились 27 тыс. 332 человека.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.