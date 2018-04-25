Вильнюсцы пришли голосовать как только началось досрочное голосование

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

В понедельник с началом досрочного голосования на парламентских выборах в Вильнюсе, на временном пункте голосования на центральной площади Лукишкес сразу же образовалась очередь желающих изъявить свою избирательную волю.

«Голосование проходит слаженно. В Вильнюсе, на одном из мест досрочного голосования на площади Лукишкес, мы видим очередь», – сообщила BNS в понедельник после 7 часов утра председатель Главой избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матйошайтите.

«Отрадно то, что уже в первые часы голосования был интерес избирателей. Все места досрочного голосования начали работу слаженно, голосование идет», – сказала она.

На площади Лукишкес оборудован один из пяти столичных пунктов досрочного голосования.

По словам главы ГИК, избиратели услышали призывы необходимости прикрывать рот и нос, приносить свои пишущие средства, соблюдать дистанцию. В целом в Вильнюсе наблюдается большая активность избирателей, чем четыре года назад.

В Каунасском центре культуры, который является одним из двух мест досрочного голосования в городе, в понедельник утром было достаточно пусто, здесь основные потоки ожидаются в обед и после 17 часов.

В понедельник в Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах, в этом году оно началось на четыре дня раньше обычного, чтобы снизить угрозу в связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19).

На пункты досрочного голосования избиратели должны приходить с документом удостоверения личности, средством защиты, закрывающим нос и рот, а также собственным средством для письма.

Избиратели, которые придут без маски или своего средства для письма, получат их на месте.

Во время досрочного голосования можно проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации места жительства, голосование пройдет с 7 до 20 часов. В воскресенье, в день выборов, можно будет голосовать только на избирательных участках, к которым прикреплен избиратель.

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матйошайтите призвала людей старшего возраста и принадлежащих к группам риска воспользоваться возможностью досрочного голосования, поскольку в это время потоки будут меньше.

На предстоящих выборах будет больше мест для досрочного голосования, однако в части из них нельзя будет голосовать в самом здании самоуправления, как это было раньше.

Из трех крупных городов Литвы только в Вильнюсе досрочное голосование происходит и в здании самоуправления, между тем в Каунасе и Клайпеде избирателей приглашают голосовать в другие места.