Из британского дворца украден золотой унитаз

Автор: Jvhertum — собственная работа , Общественное достояние, Ссылка

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Родовое имение герцогов Мальборо, где родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, лишилось ценного экспоната — унитаза из 18-каратного золота стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов.

Арт-объект, которым можно было воспользоваться по прямому назначению за определенную плату, был создан итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и являлся частью его первой персональной выставки за последние 20 лет.

«Туалетная» инсталляция под названием «Америка» простояла в Бленхеймском дворце в Оксфордшире всего два дня. По данным местного отделения полиции, в ночь на 14 сентября несколько злоумышленников проникли во дворец, демонтировали унитаз и скрылись на двух автомобилях около 04:50 утра по местному времени (06:50 по московскому). При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета.

A solid gold toilet has been stolen from Blenheim Palace — the birthplace of Winston Churchill.



The 18ct toilet is a piece of conceptual art by Italian artist Maurizio Cattelan, and is thought to be worth £1m.



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Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению. По подозрению в причастности к ограблению задержан 66-летний мужчина. Сам унитаз пока найти не удалось, но полиция ведет тщательное расследование.

В 2016 году унитаз выставлялся в нью-йоркском музее Гуггенхайма и оказался настолько популярен, что люди часами стояли в очереди, чтобы им воспользоваться. К концу августа 2017-го им воспользовались около 100 тысяч человек, сообщает Forbes.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США, пишет Русская служба BBC. Музей Гуггенхайма предлагал американском президенту Дональду Трампу поставить золотой унитаз в Белом доме, но тот отказался.

Бленхеймский дворец, откуда украли инсталляцию, был построен в 18 веке и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль провел там годы раннего детства. Большая часть Бленхейма и усадебного парка открыта для туристов, но семейство нынешнего герцога Мальборо по-прежнему занимает одно крыло дворца, отмечает ТАСС.

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