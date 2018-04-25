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Спящий на надувном матраце итальянец пересек Мессинский пролив

Фото pixabay.com

Итальянец, заснувший на надувном матраце, случайно переплыл Мессинский пролив. В итоге он из Калабрии добрался до Сицилии. Об этом пишет Il Messaggero.

Известно, что данный пролив в самом узком месте достигает в ширину три километра.

Данный участок моря является не слишком спокойным. Он имеет вихри и сильные течения. В старину эти явления породили легенды о Сцилле и Харибде — атакующих моряков морских чудовищах.

Итальянец во время сна преодолел этот участок моря на надувном матраце для плавания.

Известно, что он отдыхал на пляже Реджо-ди-Калабрия, когда задремал на своем плавсредстве. В это время его подхватило течение и унесло на другой берег.

В определенный момент, когда итальянец пропал из виду, его коллега, который работал на пляже, забил тревогу. В итоге на поиски были отправлены патрульные катера и вертолеты полиции и береговой охраны.

Спустя девять часов мужчина был найден на Сицилии, изрядно перепуганным. Его доставили обратно в Калабрию.

korrespondent.net

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