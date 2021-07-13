Из бывшего детского дома опеки в Лаздийском районе ушли шесть мигрантов

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Из бывшего детского дома опеки в Капчаместисе Лаздийского района ушли шесть временно поселенных здесь нелегальных мигрантов.

Как сказал во вторник BNS пресс-атташе Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, их ищут многочисленные силы полиции и погранслужбы.

«Поднят вертолет СОГГЛ, ищет также полиция, пограничники, кинологи с собаками», — сказал Г. Мишутис.

По предварительным данным, все семеро — граждане Ирака. Они могут попытаться продвинуться в сторону Польши.

«Назвать направление очень сложно. До границы с Польшей, которая вроде и должна быть их целью для продолжения пути в Западную Европу, довольно далеко. Однако предварительные обнаруженные кинологами следы ведут вроде бы в Польшу», — сказал представитель погранслужбы.

Г. Мишутис не мог сказать, как мигранты ушли с места проживания, поскольку они находились под охраной сотрудников полиции и пограничников.

В Капчаместисе сейчас временно поселены 86 мигрантов, первые из них были переведены в бывший детский дом опеки в начале июля.