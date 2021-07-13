Лукашенко заявил, что Запад перешел к индивидуальному террору в отношении белорусов

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Запад перешел к индивидуальному террору в отношении тех белорусов, кто поддерживает действующую власть. Об этом во вторник заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы все время и тогда с вами обсуждали, — сказал белорусский лидер, обращаясь к Путину. — Какой следующий будет этап в Беларуси, так называемой цветной Беларуси или мятежа. С мятежа все началось. [Теперь] они перешли к индивидуальному террору <…> И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность, сейчас уже на депутатов перешли».

Он пообещал, что всех «вычислят, найдут» и привлекут к ответственности, «притом в серьезной форме».

«Главное — это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется», — утверждает Лукашенко.

Он сообщил, что в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО и «так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали».

«И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты», — заявил Лукашенко.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что на Беларусь ведется террористическая атака. По его словам, Запад пытается лишить страну суверенитета и навязать внешнее управление.