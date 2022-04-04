Из Литвы началась ретрансляция программы национального Украинского радио

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовский центр радио и телевидения (Telecentras) начал ретранслировать через средневолновой передатчик средних волн в Литве радиопрограмму национального вещателя Украины UA: PBC.

Как сообщает в понедельник Telecentras, трансляции осуществляются ежедневно с 24 часов до 6.30 утра на украинском, русском и белорусском языках через контролируемый Telecentras средневолновой передатчик, который обеспечивает распространение радиосигнала в ночное время в радиусе до 1500 километров.

«Трансляция в диапазоне средних волн начата с целью обеспечить распространение объективной информации о вторжении России в Украину и о защищаемых Украиной ценностях демократии и свободы в Беларуси, Украине и большом ареале европейской части России», — сказал глава Telecentras Ремигиюс Шярис.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Агне Вайцюкявичюте отметила, что Литва и другие государства Запада максимально помогают и поддерживают «подвергшуюся нападению путинского режима Украину».

«Эта помощь Telecentras с ретрансляцией программы Украинского радио критически важна, чтобы освещать в регионе события и реальность из первых уст и без пропаганды», — сказала она.

Проект ретрансляции UA: PBC осуществляется совместно с Международным радио Балтийские волны. Telecentras осуществляет проект на некоммерческой основе.

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