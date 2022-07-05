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Из Украины в Литву доставлено еще 1,3 тыс. тонн кукурузы

Фото BNS/ Paulius Peleckis

В Литву из Украины прибыл шестой поезд, которым доставлено 1,3 тыс. тонн кукурузы, сообщила BNS литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai (LTG). Груз был доставлен из Шештокай в Клайпеду в понедельник. 

«Поезд доставил 44 контейнера кукурузы в Клайпедский морской порт», — сообщила BNS партнер LTG по коммуникациям Котрина Дзикарайте.

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Пока неясно, кто будет переваливать этот груз в Клайпедском порту. Ранее четыре состава с растительным маслом и кукурузой из Украины перегрузила одна из крупнейших портовых стивидорных компаний Bega.

Первый пробный поезд из Украины прибыл в Литву 19 мая с кормовой добавкой -лизином. 

Из-за войны, начатой ​​Россией, Украина не может экспортировать через свои порты около 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и обратились за помощью к Евросоюзу.

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