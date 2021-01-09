Из-за аномальных морозов в Испании объявлено штормовое предупреждение

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В северных регионах Испании зафиксировано снижение температуры до -35 градусов по Цельсию. Власти объявили штормовое предупреждение, сообщает El Pais.

Из-за сложившихся метеоусловий оранжевый уровень опасности объявлен в 45 провинциях страны. Непогода принесла с собой обильные снегопады, сильный ветер и шторм на море.

Синоптики отмечают, что такая погода обусловлена «встречей» умеренной влажной воздушной массы шторма «Филомена» с холодной воздушной массой, установленной на Пиренейском полуострове.