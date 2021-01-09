Литва должна остаться привлекательной для fintech-компаний и после Brexit – эксперт

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После ухода Соединенного Королевства (СК) с общего рынка и из таможенного союза Евросоюза (ЕС) Литва должна остаться привлекательной для предприятий финансовых технологий этой страны, говорит представитель ассоциации Infobalt.

Глава группы Fintech Lithuania ассоциации Infobalt Паулюс Тарбунас сказал BNS, что английские fintech-компании уже давно стремятся получить лицензии в Литве, чтобы иметь возможность и в дальнейшем предоставлять услуги в странах ЕС.

«Так что вполне вероятно, что поскольку Литва остается открытой для предприятий fintech-сектора, сюда по-прежнему будут приходить и fintech-предприятия Великобритании», – сказал П. Тарбунас.

Он положительно оценивает тот факт, что удалось достичь соглашения по Brexit и подписать договор о свободной торговле, однако этот договор не распространяется на финансовые услуги, не устанавливает так называемые принципы эквивалентности (equivalence), поэтому их следует предусмотреть на будущее.

По словам эксперта, fintech-предприятия СК, у котороых нет компаний (и которые не лицензированы) в странах ЕС, не смогут больше свободно предоставлять здесь услуги. Это должно побудить такие предприятия лицензироваться и учреждаться в странах ЕС.