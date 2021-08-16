Из-за беспорядков в Руднинкай подозрения предъявлены трем гражданам Ирака, они арестованы

Обращение в суд по поводу их ареста было предпринято, чтобы они не подстрекали к новым беспорядкам.

По словам прокурора, мигранты дают показания, однако вину не признают: они говорят, что все произошло спонтанно.

«Они усматривают свою вину только в том, что вышли за пределы территории», – сказал прокурор.

10 августа на Руднинкском полигоне, где находится лагерь незаконно пришедших в Литву из Беларуси мигрантов, произошли беспорядки – мигранты стали ломать ограждение. Из лагеря в тот вечер сбежало, но вскоре были возвращено назад около 20 мигрантов. По словам Т. Чепелёниса, подозреваемые из числа тех, кто ушел с полигона.

Беспорядки возникали здесь и раньше. Мигранты тогда были недовольны условиями жизни в лагере.

Из-за возросшего наплыва мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица считают, что возросший потом мигрантов является организованной акцией минского режима против Литвы.