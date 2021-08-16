Пока одна часть мира горит, другая — тонет

В конце июля лесные пожары охватили популярные у туристов турецкие курорты — Анталью, Мармарис и Бодрум. Сейчас отельеры занимаются эвакуацией иностранных гостей, поскольку огонь вплотную подошел к гостиницам.

Только первую неделю в результате лесных пожаров пострадали не менее 200 человек, восемь человек погибли. Огонь уничтожает жилые дома и фермы вместо со скотом, сотни автомобилей, кафе и другую инфраструктуру.

Пожары продолжаются и в Греции. Хотя в Греции из-за жаркой и сухой погоды летом часто происходят лесные пожары, в этом году по всей стране вспыхнули сотни пожаров из-за особенно длительной и сильной волны жары.

Одна из самых сложных ситуаций с лесными пожарами сейчас наблюдается в Якутии. 17 июля Якутске воздух был грязнее рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения параметров в 139 раз. Режим чрезвычайно ситуации в Якутии был введен еще в конце июня.

Разрушительные пожары сейчас также бушуют на западе США. А пожары на западе Канады формируют собственные погодные системы, в которых возникают молнии, способные вызвать дополнительные пожары.

По данным ученых, дым от одного из самых масштабных нынешних лесных пожаров в Канаде, который в конце прошлого месяца уничтожил поселок Литтон в Британской Колумбии, до сих пор путешествует по миру и вскоре вернется на территорию Канады и США, обогнув Землю.

При этом южное полушарие страдает от заморозков. Так, в Бразилии погибло 30 процентов урожая кофе. Из-за глобального потепления этот напиток через несколько десятилетий исчезнет совсем.

В конце июля ученые опубликовалои новое исследование, которое показало, что «жизненно важные показатели» Земли ухудшились — изменения климата подталкивают планету к преодолению переломных моментов, которые, возможно, не удастся обратить вспять, пишет Daily Mail.

Так, 16 из 31 жизненно важных показателей Земли, на которые обращают внимание исследователи, включая концентрацию парниковых газов, закисление океана и поголовье жвачных животных, недавно установили новые рекорды.

«Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже преодолели переломные моменты, ассоциируемые с важными частями системы Земли, включая тепловодные коралловые рифы, тропические леса Амазонии и ледниковые покровы Западной Антарктики и Гренландии», — заявил главный автор исследования, ученый из Орегонского университета Уильям Риппл.

Ученые говорят, что продолжающееся снижение показателей «в значительной степени отражает последствия того, что все продолжается, как обычно», ссылаясь на всплеск климатических бедствий с 2019 года, включая наводнения, аномальную жару и «чрезвычайные штормы и лесные пожары».

В январе эксперты Всемирной метеорологической организации заявили, что 2020 год стал одним из трех самых жарких лет за всю историю наблюдений, когда глобальная температура поднялась на 2,3 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Все пять самых жарких лет в истории произошли с 2015 года.

В сочетании с вышеупомянутым увеличением числа стихийных бедствий, продолжающимся ростом уровней углекислого газа, метана и закиси азота, все из которых установили рекорды как на 2020, так и на 2021 год, это превратилось в ситуацию «пороховой бочки», которая требует немедленного внимания.

«Приоритеты необходимо сместить в сторону немедленного и радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана», — считает соавтор исследования Кристофер Вольф.

«Мы также должны перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию в сфере климата как отдельно стоящую проблему — глобальное потепление — это не единственный симптом нашей пребывающей в стрессе системы Земли, — отмечает Риппл. — Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна устранять их первопричину: чрезмерную эксплуатацию планеты человеком».

В заявлении ученых отмечается, что в апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самым высоким показателем за всю историю.

Другие результаты исследования включают то, что в настоящее время насчитывается более четырех миллиардов жвачных животных с эквивалентной массой больше, чем у всех людей и диких животных на планете. Выбросы метана крупным рогатым скотом являются основным источником парниковых газов.

Исследователи также обнаружили, что потеря лесов в бразильской Амазонии достигла 12-летнего максимума в 2020 году, когда было вырублено 1,11 миллиона гектаров, а закисление океана близко к рекордно высокому уровню, угрожающему коралловым рифам.