Из-за новых санкций России и Беларуси показатели LTG Infra могут быть еще хуже

«Объявленные планы США и Европейского союза (ЕС) по отключению России и Беларуси от международной системы расчетов SWIFT, а также неопределенная политическая ситуация могут повлиять на поток грузов, перевозимых LTG Cargo, что может сказаться на финансовом положении компании, результатах и ликвидности. Ситуация в Украине также может повлиять на поставку необходимых материалов и реализацию проектов», — говорится в сообщении.

Исключение крупнейшего российского банка «Сбербанк» из SWIFT предусмотрено в шестом пакете санкций ЕС в отношении России, вступившем в силу на прошлой неделе. Доступ к международной системе расчетов оставлен «Газпромбанку», чтобы страны ЕС могли расплачиваться за российский природный газ и нефть.

Поток грузов, перевозимых по железной дороге через Литву, в этом году значительно сократился, так как транзит удобрений «Беларуськалия» был прерван в феврале, а LTG Cargo приостановила движение всех своих вагонов в Беларусь и Россию после начала войны в Украине.

По словам руководства LTG Infra, финансово оценить последствия войны в Украине пока не представляется возможным.

Несмотря на трудности, LTG Infra отмечает, что доходов от основного вида деятельности в этом году должно хватить для погашения кредитов и выполнения других обязательств, а наиболее важные стратегические проекты будут продолжены – электрификация железной дороги Вильнюс- Клайпеда, ремонт основных путей, мостов и переходов.

LTG Infra отвечает за прокладку железной дороги с колеей европейского типа Rail Baltica в Литве. Ожидается, что международная экспансия и новые услуги помогут компании сохранить конкурентоспособность.

В этом году планируется сократить 470 сотрудников компании.

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