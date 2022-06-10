Из-за новых санкций России и Беларуси показатели LTG Infra могут быть еще хуже

LTG Infra, государственная инфраструктурная компания группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai (LTG), понесшая убыток в прошлом году из-за снижения грузопотока, прогнозирует, что ее показатели в этом году могут быть еще хуже, если Россия и Беларусь будут исключены из международной система расчетов SWIFT, а геополитическая ситуация не изменятся.
По этим причинам результаты входящей в эту же группу грузовой компании LTG Cargo могут продолжить ухудшаться, что напрямую отразится на LTG Infra, говорится в годовом отчете компании за 2021 год, представленном Реестровому центру.
«Объявленные планы США и Европейского союза (ЕС) по отключению России и Беларуси от международной системы расчетов SWIFT, а также неопределенная политическая ситуация могут повлиять на поток грузов, перевозимых LTG Cargo, что может сказаться на финансовом положении компании, результатах и ликвидности. Ситуация в Украине также может повлиять на поставку необходимых материалов и реализацию проектов», — говорится в сообщении.
Исключение крупнейшего российского банка «Сбербанк» из SWIFT предусмотрено в шестом пакете санкций ЕС в отношении России, вступившем в силу на прошлой неделе. Доступ к международной системе расчетов оставлен «Газпромбанку», чтобы страны ЕС могли расплачиваться за российский природный газ и нефть.
Поток грузов, перевозимых по железной дороге через Литву, в этом году значительно сократился, так как транзит удобрений «Беларуськалия» был прерван в феврале, а LTG Cargo приостановила движение всех своих вагонов в Беларусь и Россию после начала войны в Украине.
По словам руководства LTG Infra, финансово оценить последствия войны в Украине пока не представляется возможным.
Несмотря на трудности, LTG Infra отмечает, что доходов от основного вида деятельности в этом году должно хватить для погашения кредитов и выполнения других обязательств, а наиболее важные стратегические проекты будут продолжены – электрификация железной дороги Вильнюс- Клайпеда, ремонт основных путей, мостов и переходов.
LTG Infra отвечает за прокладку железной дороги с колеей европейского типа Rail Baltica в Литве. Ожидается, что международная экспансия и новые услуги помогут компании сохранить конкурентоспособность.
В этом году планируется сократить 470 сотрудников компании.
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