Саммит американских государств: США пытаются противостоять Китаю

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В Лос-Анджелесе начал работу саммит американских государств. Некторые латиноамериканские лидеры отказались от участия после того, как США не стали приглашать руководителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Среди них и президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.

Главная цель президента США Джо Байдена – представить альтернативу растущему китайскому влиянию в регионе. Он представил план экономического развития Латинской Америки, одна из целей которого – снизить поток беженцев в США.