Саммит американских государств: США пытаются противостоять Китаю

В Лос-Анджелесе начал работу саммит американских государств. Некторые латиноамериканские лидеры отказались от участия после того, как США не стали приглашать руководителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Среди них и президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.
Главная цель президента США Джо Байдена – представить альтернативу растущему китайскому влиянию в регионе. Он представил план экономического развития Латинской Америки, одна из целей которого – снизить поток беженцев в США.
«Необходимы инвестиции в обеспечение непрерывности наших логистических цепочек. Мы должны сделать их более устойчивыми и более надежными», – заявил американский лидер.
При этом в американской администрации признают, что инициатива, названная «Американским партнерством во имя экономического процветания» еще не подготовлена, США не предлагают потенциальным партнерам отмену тарифов, а наиболее тесное сотрудничество предлагается странам, и так взаимодействующим с США.NEWSru.co.il