Из-за перебоев e.sveikata во вторник нет регистрации на пункты проверки на коронавирус

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Из-за серьезных перебоев в системе электронного здравоохранения Литвы e.sveikata не проводится регистрация на пункты проверки на коронавирус, сказал BNS глава администрирующей «горячую» линию по коронавирусу Каунасской станции скорой медицинской помощи.

«На сегодняшний день, то есть на вторник, мы не регистрируем на мобильные пункты, регистрируем с завтрашнего дня, так как мы надеемся и нас заверили, что с завтрашнего дня e.sveikata снова заработает», — сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис.

По его словам, мобильные пункты во вторник принимают тех, кто зарегистрировался заранее.

Также имеют место перебои с информированием о результатах.

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Восстановить работу этой системы планируется в течение суток.

Реестровый центр подчеркивает, что данные утрачены не были.