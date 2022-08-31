Из-за высказываний о 13 января в МИД Литвы вызван представитель посольства России

В заявлении министерства говорится, что в ходе встречи представителю напомнили, что лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, должны уважать законы принимающего государства и не вмешиваться в его внутренние дела.

Комментируя рассмотрение вопроса об ограничении выдачи виз россиянам, представитель посольства заявил российскому изданию «Красная весна» 26 августа, что если Литва будет спрашивать россиян на границе о статусе Крыма, то Россия может спросить у литовцев на въезде их позицию по событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе.

По его словам, тогда антисоветские силы Литвы устраивали незаконные массовые митинги с требованием отделения от Советского Союза, якобы нарушая тем самым конституционные нормы. На митингах устраивались провокации, повлекшие за собой жертвы среди мирного населения.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.

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