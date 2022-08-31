ASUS представляет ExpertBook B2 и B2 Flip

Для бизнес-устройств особо важное значение имеет поддержка беспроводных интерфейсов, поэтому бизнес-ноутбуки ExpertBook B2 и B2 Flip наделены поддержкой сотовых сетей 5G (опция), а также WiFi-контроллерами стандарта WiFi6 или WiFi 6E, работа которых дополнительно улучшена с помощью технологии ASUS WiFi Master. Набор портов ввода/вывода включает полнофункциональный порт Thunderbolt™ 4 USB-C®, а также порты USB 3.2 Gen2 Type-C®, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, выход HDMI 1.4b и удобный комбинированный аудиоразъем.

Высокая производительность и универсальность

Основу аппаратной комплектации бизнес-ноутбуков ExpertBook B2 и B2 Flip составляет процессор Intel Core™ i7 12-го поколения с графическим ядром Iris Xe, что позволяет легко и быстро справляться с любыми повседневными задачами.

Большое разнообразие конфигураций позволяет легко подобрать оптимальное сочетание компонентов для различных рабочих задач. Два слота SO-DIMM для модулей DDR4-3200 МГц поддерживают максимальный объем оперативной памяти 64 ГБ – этого достаточно даже для самых требовательных приложений. Пользовательская память в максимальной версии конфигурации у модели B2 представлена твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 x4 емкостью до 2 ТБ и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ.

Полный набор интерфейсов

В качестве опции ноутбуки ExpertBook B2 и B2 Flip могут оснащаться поддержкой сотовых сетей 5G для безопасной и быстрой передачи больших объемов данных. В качестве опции они также могут оснащаться контроллером WiFi 6 или WiFi 6E, работа которого дополнительно улучшена с помощью технологии ASUS WiFi Master Premium для максимальной скорости и стабильности соединения.

Ноутбуки B2 и B2 Flip оснащены множеством портов подключения для широкой совместимости с различными устройствами, включая порт USB-C® с высокоскоростным интерфейсом Thunderbolt™ 4 (быстрая зарядка, поддержка вывода видеосигнала с разрешением до 4K, передача данных со скоростью до 40 Гбит/с). Набор портов ввода/вывода также включает порты USB 3.2 Gen2 Type-C®, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, выход HDMI 1.4b для подключения второго дисплея с разрешением до 4K и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

Все для комфортной работы

Ноутбуки ExpertBook B2 и B2 Flip созданы для продуктивной работы в любых обстоятельствах и оснащены множеством полезных функций, повышающих производительность, усиливающих безопасность и улучшающих эргономику. Модель B2 подойдет тем, кто предпочитает классические ноутбуки, а ноутбук-трансформер B2 Flip благодаря специальному высокоточному поворотному креплению может раскрываться до 360° и фиксироваться в заданном положении, что позволяет использовать его не только как обычный ноутбук, но и как планшет. Обе модели также доступны с различными вариантами экранов, включая 14- или 15,6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением FHD.

В качестве опции ноутбуки ExpertBook B2 могут оснащаться инфракрасной HD-веб-камерой с поддержкой функции распознавания лиц, считывателем смарт-карт, клавиатурой с подсветкой, трекпоинтом ASUS SensePoint для еще более удобного управления и модулем TMP 2.0 для максимальной безопасности данных. Модель-трансформер B2 Flip также поддерживает новейший стилус ASUS Pen 2.0 с распознаванием 4096 уровней давления. Благодаря такому выбору опций можно легко подобрать оптимальную конфигурацию и набор функций для любых задач.

В современных реалиях, когда многие специалисты перешли на удаленную работу, высокое качество конференц-связи имеет особое значение, поэтому ExpertBook B2 и B2 Flip поддерживают фирменную технологию интеллектуального шумоподавления. Она использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы эффективно отсеивать посторонние звуки, оставляя только кристально чистый голос пользователя. В приложении MyASUS имеется функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter – выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь отчетливо слышал своих собеседников.

Безопасность корпоративного уровня и надежность, отвечающая требованиям военно-промышленного стандарта

Для защищенного хранения аутентификационной информации (паролей и шифровальных ключей), которая используется приложениями при обращении с конфиденциальными данными и проведении транзакций, в ноутбуках ExpertBook B2 и B2 Flip служит криптопроцессор TPM 2.0. Для быстрой и безопасной авторизации в системе можно использовать ИК-камеру с функцией распознавания лиц (опция) или встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев. Еще одна опция, считыватель смарт-карт, может также использоваться двухфакторной аутентификации по паролю и смарт-карте. Слот для замка Kensington помогает предотвратить кражу ноутбука, когда устройство остается без присмотра. Аппаратная шторка веб-камеры гарантирует приватность, даже если пользователь случайно запустит видеотрансляцию.

Ноутбуки ExpertBook B2 и B2 Flip отличаются повышенной прочностью и превосходят требования военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD-810H, поэтому они без последствий выдерживают все тяготы не слишком бережной транспортировки и частых командировок. Тестирование на прочность включает воздействие низких и высоких температур, а также удары по корпусу. Кроме того, эти модели проходят серию строгих внутренних испытаний ASUS, включающих давление на крышку, удары и падение с высоты, гарантирующих их надежность и долговечность.

Доступность и цена

Ноутбуки ASUS ExpertBook B2 (B2402C/B2502C) и ExpertBook B2 Flip (B2402F/B2502F) поступили в продажу в странах Балтии.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.