LTG будет рассматривать каждую просьбу о расчете за транзит, но решать будут банки

«На их основании мы будем рассматривать каждый случай по транзиту товаров отдельно и предоставлять необходимую информацию СРФП, а по получении их ответа информировать банки, чтобы они могли принимать решения со своей стороны», — сказал Лазаускас для пресс-релиза.

Egidijus Lazauskas/ Nuotrauka BNS/ Josvydas Elinskas

LTG также получила разъяснение Министерства транспорта и коммуникаций о том, что компания может продолжать выполнять контракты с российскими и белорусскими железными дорогами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии по санкциям и что платежи за разрешенный калининградский транзит являются законными.

Как сообщает группа LTG, ее компания уже некоторое время оказывает услуги российским и белорусским клиентам только после получения предоплаты.

Министр транспорта Марюс Скуодис заявил в среду, что правительство сделало все, чтобы платежи за транзит подсанкционных товаров через Литву между Россией и Калининградом продолжались. Однако, по его словам, проблемы с досмотром грузов связаны с обилием перевозчиков.

LTG возобновила транзит подсанкционных товаров 22 июля после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов.

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