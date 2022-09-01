LTG будет рассматривать каждую просьбу о расчете за транзит, но решать будут банки

После того, как Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) заявила, что будет отдельно рассматривать каждый платеж российских или белорусских железных дорог за транзит в Калининград Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), компания LTG объявила, что каждый запрос будет сначала рассмотрен компанией, а после получения разрешения СРФП она будет предоставлять банкам информацию, чтобы они могли принимать решения.
Генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас говорит, что последние разъяснения, которые формируют предпосылки для оплаты транзита, внесут больше ясности.
«На их основании мы будем рассматривать каждый случай по транзиту товаров отдельно и предоставлять необходимую информацию СРФП, а по получении их ответа информировать банки, чтобы они могли принимать решения со своей стороны», — сказал Лазаускас для пресс-релиза.
LTG также получила разъяснение Министерства транспорта и коммуникаций о том, что компания может продолжать выполнять контракты с российскими и белорусскими железными дорогами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии по санкциям и что платежи за разрешенный калининградский транзит являются законными.
Как сообщает группа LTG, ее компания уже некоторое время оказывает услуги российским и белорусским клиентам только после получения предоплаты.
Министр транспорта Марюс Скуодис заявил в среду, что правительство сделало все, чтобы платежи за транзит подсанкционных товаров через Литву между Россией и Калининградом продолжались. Однако, по его словам, проблемы с досмотром грузов связаны с обилием перевозчиков.
LTG возобновила транзит подсанкционных товаров 22 июля после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов.
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