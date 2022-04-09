Из-за записи Единского о союзе с Россией член Сейма Петкевич вышла из ИАПЛ- СХС

Nuotrauka BNS/ Valdas Kopūstas

Из-за записи в соцсети коллеги Збигнева Единского о том, что Польше следует выйти из НАТО и налаживать связи с Россией, Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) покинула член Сейма Беата Петкевич, а также два члена Совета Вильнюсского района.

«Да, я приняла такое решение. Я в этом уверена, я уже снялась с регистрации в списках партии», — сказала член Сейма LRT.

Она утверждает, что сделала этот шаг на минувшей неделе. По словам парламентария, политики не могут вводить в заблуждение избирателей и пытаться усидеть «на двух стульях», особенно в такое тяжелое время.

«Я считаю, что такими комментариями господин Единский на самом деле зашел слишком далеко. Это очень негативно сказывается и на репутации партии, и, разумеется, если и на имидже партии, то лично и на моей репутации, поэтому такое решение было принято», — сказала Петкевич.

По этой же причине из ИАПЛ — СХС вышел вице-мэр Вильнюсского района Роберт Комаровский, член этого районного совета Рената Цитацка.

Бывший член Сейма, бывший лидер списка ИАПЛ — СХС на выборах в Сейм в 2020 году, советник нынешнего парламентария Чеслава Ольшевского Единский написал в своем аккаунте в Facebook, что «Польше следует как можно скорее выйти из НАТО и Евросоюза и создать союз с Россией». По его словам, «это будет сильнейший союз славянских стран, подкрепленный христианскими и семейными ценностями, который будет выгоден гражданам Польши, а не кому-то по ту сторону океана».

Партия сообщила, что отмежевывается от «личного комментария» Единского в Facebook, и гарантировала поддержку евроатлантического курса Литвы.

В свою очередь, Единский остановил членство в ИАПЛ — СХС.

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