Изменение передвижения говорит жителям о том, чтобы на Пасху они побыли дома – И. Шимоните

Так называемые «социальные пузыри» между самоуправлениями отменены с целью уменьшить общее движение, говорит премьер Литвы Ингрида Шимоните.
«По сути изменены только правила передвижения в другое самоуправление, то есть в контексте общего ограничения не ездить в другое самоуправление без необходимости, так как внутри самоуправления это регулирование не изменено», — сказала во вторник в сейме журналистам глава правительства.
После того, как с субботы возобновлены ограничения передвижения между самоуправлениями, не осталось возможности встречаться членам одного «социального пузыря» из разных самоуправлений.
Как в понедельник информировали BNS в МВД, в постановлении правительства о продлении карантина, принятом на прошлой неделе, не осталось исключения, которое позволяло поехать из одного самоуправления в другое, чтобы встретиться членам двух семей, если одна из них состоит из одинокого человека.
Как отмечает министерство, встречи таких двух семей или домохозяйств разрешаются только в «кольцевых» самоуправлениях.
Ограничения передвижения между самоуправлениями должны действовать до 6 апреля включительно. Такое решение правительство приняло, чтобы остановить распространение COVID-19.
По словам И. Шимоните, это изменение говорит жителям о том, чтобы на Пасху они побыли дома.
Как и во время прежних ограничений, можно передвигаться не только между «кольцевыми» самоуправлениями, следовать по работе, в аэропорты или морской порт, а также на автобусные станции или оттуда по другим важным причинам.
За выходные полиция развернула почти 1,4 тыс. автомобилей.
Ограничения передвижения в Литве введены в середине декабря, с 16 марта в большей части страны они были отменены, оставлены лишь в тех самоуправлениях, где самая плохая эпидемиологическая ситуация, а с субботы они были возобновлены.