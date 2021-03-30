Изменение передвижения говорит жителям о том, чтобы на Пасху они побыли дома – И. Шимоните

После того, как с субботы возобновлены ограничения передвижения между самоуправлениями, не осталось возможности встречаться членам одного «социального пузыря» из разных самоуправлений.

Как в понедельник информировали BNS в МВД, в постановлении правительства о продлении карантина, принятом на прошлой неделе, не осталось исключения, которое позволяло поехать из одного самоуправления в другое, чтобы встретиться членам двух семей, если одна из них состоит из одинокого человека.

Как отмечает министерство, встречи таких двух семей или домохозяйств разрешаются только в «кольцевых» самоуправлениях.

Ограничения передвижения между самоуправлениями должны действовать до 6 апреля включительно. Такое решение правительство приняло, чтобы остановить распространение COVID-19.

По словам И. Шимоните, это изменение говорит жителям о том, чтобы на Пасху они побыли дома.

Как и во время прежних ограничений, можно передвигаться не только между «кольцевыми» самоуправлениями, следовать по работе, в аэропорты или морской порт, а также на автобусные станции или оттуда по другим важным причинам.

За выходные полиция развернула почти 1,4 тыс. автомобилей.

Ограничения передвижения в Литве введены в середине декабря, с 16 марта в большей части страны они были отменены, оставлены лишь в тех самоуправлениях, где самая плохая эпидемиологическая ситуация, а с субботы они были возобновлены.